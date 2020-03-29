الجيش يسقط طائرة مراقبة فوق منزل “البرهان”

التاريخ: 29-مارس-2020
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أسقطت القوة المكلفة بحراسة مقر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان مساء أمس الأول، طائرة (درون) حلقت فوق مقر إقامته.
وقال مصدر مطلع إن التحقيقات أشارت لتبعية الطائرة لجهات أمنية، وأن الغرض منها مراقبة حظر التجوال، وبحسب صحيفة الصيحة، أضاف المصدر إن عطلاً أصاب الطائرة مما أدى إلى انحرافها عن مسارها، واقترابها من مقر البرهان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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