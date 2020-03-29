العطش يهدد “100” ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة

كشف فاروق البدوي عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وعضو لجنة الطوارئ التي شكلتها الحكومة مؤخراً لانقاذ العروة الشتوية، كشف عن وجود نحو مائة الف فدان مزروعة بمحصول القمح تبقت لها رية واحدة وليس هناك مياه في الترع والقنوات.

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وقال البدوي بحسب صحيفة آخر لحظة ان المساحة المتضررة من تجفيف مياه الترع والقنوات تبلغ مائة الف فدان موزعة على اقسام المشروع المختلفة خاصة الشمالي والاوسط والمناقل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)