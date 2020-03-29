(حماية المستهلك) تطالب بإيقاف الرسوم على السلع الأساسية

طالب رئيس جمعية حماية المستهلك السودانية نصر الدين شلقامي “السبت” السلطات المحلية بوقف كل الرسوم المفروضة على السلع الاساسية لمدة شهرين على الأقل تقديرا للوضع الذي تمر به البلاد والعالم بسبب جائحة الكورونا.

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و دعا شلقامي بحسب صحيفة السوداني، مقدمي ومنتجي السلع الأساسية بعبارات تستنفر بها انسانيتهم لتقدير ظرف البلاد العام من شاكلة “انت مستهلك أيضاً فارحم اخوانك المستهلكين في هذه الظروف الصعبة، واوقفوا أي زيادات في أسعار السلع لشهرين على الاقل، تنازلوا عن جزء من هامش أرباحكم رحمة بالمستهلكين الفقراء”.

وتابع “اكتبوا ديباجة السعر على السلع حسب نص قانون المستهلك، و ابعدوا السماسرة والوسطاء عن السلع الأساسية ،وألا تنقصوا في الكيل والميزان فتصبحوا من المطففين”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)