اجازات مفتوحة لموظفي وكالات السفر

التاريخ: 29-مارس-2020
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اضطرت عدد من وكالات السفر والسياحة السودانية، لمنح الموظفين إجازات بدون مرتبات بعد إغلاق المطارات أمام الحركة الجوية لجهة التخوف من تفشي فيروس “كورونا المستجد” في وقت قدرت فيه الخسائر بنحو 90%.
وقال رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة السابق محجوب المك بحسب صحيفة آخر لحظة، إن بعض الوكالات لجأت إلى إغلاق أبوابها ومنح الموظفين إجازات بدون مرتب وإلى أجل غير مسمى.
ولفت إلى أن خسائر قطاع الوكالات تقدر بنحو “90%” لجهة توقف حركة السفر للخارج وتعطل عمرة الموسم الحالي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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