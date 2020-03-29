أديب: ساستقيل إذا فرض علي وقت لاعلان نتائج فض الاعتصام

قال رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، المحامي، نبيل أديب، إنه لا يوجد موعد محدد لتقديم نتائج التحقيق حول المجزرة التي أودت بحياة عدد كبير من الناشطين.

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مؤكداً عزمه على الاستقالة إذا فرض عليه زمن محدد. وأضاف بحسب صحيفة آخر لحظة، أن اتهام الدعم السريع سيكون على مستوى الأفراد الذين تثبت مشاركتهم، فيما أكد الاستماع إلى “3” آلاف شاهد، أشار إلى امتلاكه “1400” فيديو جار التأكد من مصداقيتها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)