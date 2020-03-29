أسرة محمد حاتم تنتقد النيابة

التاريخ: 29-مارس-2020
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علمت مصادر ان اسرة القيادي بالوطني المعتقل بسجن كوبر محمد حاتم سليمان، ترفض بشدة حبسه الذي اقترب نحو العام دون ان يقدم للمحاكمة.
وقالت اسرة حاتم بحسب صحيفة آخر لحظة ان النائب العام حاكمه اعلامياً وسياسياً بجانب التشهير باسمه ولم يوجه له اي اتهام حتى اليوم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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