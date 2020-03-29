أسرة محمد حاتم تنتقد النيابة

علمت مصادر ان اسرة القيادي بالوطني المعتقل بسجن كوبر محمد حاتم سليمان، ترفض بشدة حبسه الذي اقترب نحو العام دون ان يقدم للمحاكمة.

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وقالت اسرة حاتم بحسب صحيفة آخر لحظة ان النائب العام حاكمه اعلامياً وسياسياً بجانب التشهير باسمه ولم يوجه له اي اتهام حتى اليوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)