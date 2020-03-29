اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

أسرة محمد حاتم تنتقد النيابة

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 29-مارس-2020

5 مشاهدة

أسرة محمد حاتم تنتقد النيابة

 

علمت مصادر ان اسرة القيادي بالوطني المعتقل بسجن كوبر محمد حاتم سليمان، ترفض بشدة حبسه الذي اقترب نحو العام دون ان يقدم للمحاكمة.

Advertisements

 

 

وقالت اسرة حاتم بحسب صحيفة آخر لحظة ان النائب العام حاكمه اعلامياً وسياسياً بجانب التشهير باسمه ولم يوجه له اي اتهام حتى اليوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسرة محمد حاتم تنتقد النيابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا