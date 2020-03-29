ازدحام امام الصرافات الآلية

التاريخ: 29-مارس-2020
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شهدت الصرافات الآلية أمس ازدحاما وبداية لعودة صفوف طالبي السحب النقدي ، حيث اصطف عدد من العملاء في صفوف للفوز بسحب نقود.
واكد مصدر مصرفي باحد البنوك وفقاً لصحيفة آخر لحظة، عدم وجود مشكلة في توفر الاوراق النقدية، وعزا الامر لجهة ان آخر تغذية للصرافات كانت يوم الخميس وهناك سحب يومي الجمعة والسبت، وتوقع انتهاء الامر اليوم بعد ان تتم تغذية الصرافات الآلية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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