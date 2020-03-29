النيابة تكشف حقيقة خروج النائب العام من الباب الخلفي

قال النائب العام تاج السر الحبر، ان رموز النظام السابق من العسكريين والمدنيين المتهمين بالتدبير والتخطيط لانقلاب 1989وقضايا اخرى لا يجوز الافراج عنهم بالضمانة، وتحويلهم الى الاقامة الجبرية، وتجمع العشرات من أسر المتهمين من رموز النظام المعزول بمباني النيابة العامة بالخرطوم “الخميس” مطالبين بتحوليهم للاقامة الجبرية.

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وقالت النيابة العامة في بيان توضيحي بحسب صحيفة آخر لحظة، ان النائب العام رد على اسر المتهمين ان الاجراءات التي اتخذت في السجون للمحكومين ولا تنطبق على ذويهم الذين يواجهون تهماً لا يجوز فيها الافراج بالضمان، ونفى البيان ما يتداول من انباء غير صحيحة عن خروج النائب العام من الباب الخلفي، رافضا مقابلة اسر المتهمين.

وأكد البيان ان النائب العام التقى ممثلين عنهم في اطار التدابير المتخذة في النيابة العامة، واستمع لمطالبهم والتي انحصرت في اطلاق سراحهم وابقائهم قيد الاقامة الجبرية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)