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توقيف رجال أعمال مصريين بالخرطوم

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 29-مارس-2020

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توقيف رجال أعمال مصريين بالخرطوم

 

علمت مصادر ان السلطات السودانية قامت بالقاء القبض على عدد من الاسلاميين المصريين الذين كانوا يقيمون بالخرطوم.

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وابلغ مصدر موثوق بحسب صحيفة آخر لحظة الاسلاميين المصريين رجال اعمال كبار وأسماء معروفة في عدد من مجالات المال والأعمال خاصة بناء الابراج والمجمعات السكنية، واكد المصدر ان الخطوة تمت بالتنسيق مع المخابرات المصرية في اعقاب سلسلة من المشاورات وتبادل الزيارات واخذ الاذن من قيادة البلدين. يجدر ان الخرطوم ومنذ الفترة الاخيرة في حقبة النظام السابق بدأت في التعاون وبشكل كبير في تسليم عدد من الاسلاميين المصريين الى سلطات بلادهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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