مصادر تكشف ضلوع محسوبين على نظام المخلوع في عملية تفجير موكب حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية نتائج التحقيقات الاولية الخاصة بالجريمة الارهابية التى استهدفت موكب رئيس الحكومة الانتقالية .

ونقلت جريدة حكايات صباح اليوم الاحد إنّ فريق التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أشار إلى أنّ العملية دبرّت من قبل جماعة إرهابية محليّة، لا تملك خبرة وغير محترفة، مستخدمين عبوّة متفجّرة بدائية محلية الصنع.

وأشارت إلى أنّ تحقيقات وتحريّات الخبراء، أكّدت أنّ المجموعة التي دبرّت المحاولة الإرهابية”المحليّة”،ووصفتها بأنّها”أقرب للهواة منها لاحتراف عمليات التفجير المماثلة”، لاستخدامها عبوّة بدائية محليّة الصنع تمّ تفجيرها عن بعد، وذات قدرة تدميرية محدودة، فشلت في إحداث أضرار كبيرة بالسيارات المصفّحة التي يتكوّن منها موكب رئيس الوزراء.

وأوضحت أنّ الإرهابيين الهواة تركوا آثارًا سهّلت كشف هويتهم والوصول إليهم، منها كاميرات المراقبة التي صوّرت المنفذّين، واستخدام هواتف غير مؤمّنة، وأنّهم تبادلوا التهاني عبر الهواتف بتنفيذ العملية.

ووفق المصادر فإنّ العملية ألمحت إلى ضلوع محسوبين على نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في المحاولة.