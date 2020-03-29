التربية والتعليم: امتحانات الشهادة الثانوية قائمة في موعدها المحدد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير التربية والتعليم د. محمد الأمين التوم عدم وجود اتجاه لتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية.

وقال التوم لـ(السوداني) إن امتحانات الشهادة الثانوية قائمة في موعدها المحدد، مؤكداً عدم وجود اتجاه للتأجيل في الوقت الراهن، وأكد أن التجهيزات والترتيبات تمضي على قدم قدم وساق ولا يوجد ما يعيق العمل، مشيرا إلى أن وزارته تتواصل على مدار الساعة عبر وزارة الخارجية مع المراكز خارج السودان وأن الترتيبات فيها تمضي بصورة طبيعية.

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