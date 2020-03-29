مفرح: قرار إيقاف صلاة الجماعة لا يأتي إلا وفق معلومات وتقديرات الجهات الصحية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح إن العديد من الأصوات تعالت بالمطالبة بقرار يقضي بإيقاف صلاة الجمعة وصلوات الجماعة، وإغلاق دور العبادة والصلوات والكنائس، وغيرها، وشدد على أن مثل هذه القرارات لا تأتي إلا وفق معلومات وتقديرات من جهات الاختصاص الطبية والصحية التي يطلعون على بياناتها على مدار الساعة عبر تقارير وزارة الصحة، مؤكداً أن الأمر يتطلب فتوى شرعية تُلزم الجميع.
وقال مفرح في تعميم صحفي إن مثل هذه القرارت تُقَر برأي الجماعة وبموافقة مجلسي السيادي والوزراء وبقرار مسؤول ونافذ للجهات الرسمية، يعمم للأئمة والدعاة والعباد ويساءل حينها من خالفه.
وأضاف “حتى حينه نحن ملتزمون وملزمون بالتوجيهات والتحوطات والإرشادات التي تكفل لنا الوقاية والحد من انتشار الفايروس”، وتابع “وعندما تتكامل تلك الرؤى وتكتمل حيثيات ذلك القرار لن نتردد في اتخاذه أبداً، فحرمة الأبدان مقدمة على حرمة الأديان”.
صحيفة السوداني
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