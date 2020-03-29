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مصادر تكشف عن إلقاء القبض على رجال أعمال إسلاميين مصريين بالخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية في الخرطوم اليوم الاحد ان السلطات السودانية القت القبض على رجال أعمال إسلاميين مصريين بالخرطوم.
ووفق جريدة اخر لحظة الصادرة صباح اليوم ان السلطات المختصة اعتقلت عدد من الاسلاميين المصريين الذين كانوا يقيمون بالخرطوم.
وابلغ مصدر موثوق ان الاسلاميين المصريين رجال اعمال كبار وأسماء معروفة في عدد من مجالات المال والأعمال خاصة بناء الابراج والمجمعات السكنية، واكد المصدر ان الخطوة تمت بالتنسيق مع المخابرات المصرية في اعقاب سلسلة من المشاورات وتبادل الزيارات واخذ الاذن من قيادة البلدين.
يجدر ان الخرطوم ومنذ الفترة الاخيرة في حقبة النظام السابق بدأت في التعاون وبشكل كبير في تسليم عدد من الاسلاميين المصريين الى سلطات بلادهم.

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