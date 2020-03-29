بايدن يوجه رسالة قوية لترامب: أين اختبارات كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدد السناتور جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، والمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، هجومه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب بايدن على “تويتر”، اليوم السبت: “أقول للرئيس ترامب، إن الأمر لا يتعلق بشخصك، إنه يتعلق بصحة الشعب الأمريكي”، مضيفا: “توقف أخذ كل شيء بصفة شخصية”.

وتابع: “أنت رئيس لكل الـ50 ولاية التي تتكون منها الولايات المتحدة الأمريكية، وليس رئيسا للولايات التي منحتك أصواتها، أو التي تمتلك حاكما يعاملك بطريقة صحيحة. إنه وقت التعامل بهذه الطريقة”.

وأرفق جو بايدن تدوينته بتدوينة لشبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية تقول فيها: “الرئيس ترامب يقول إنه أخبر نائبه مايك بنس، بألا يدعوا حكام الولايات، الذين لا يقدرون جهود البيت الأبيض في مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

ويتبنى بايدن، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، سياسة تدعوا إلى إجراء الاختبارات الخاصة بالكشف عن مصابي فيروس كورونا المستجد، دون مقابل.

وقال في تدوينة أخرى: “إدارة ترامب وعدة بإجراء ملايين الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا بحلول منتصف مارس/ أذار، لكن ذلك لم يحدث بالسرعة الكافية”، موجها رسالة لترامب: “أين اختبارات الكشف عن فيروس كورونا”.