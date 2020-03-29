بعد مخالطته مصاب بفيروس كورونا.. وزير الطاقة والتعدين يخضع للعزل الشخصي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقدم وزير الطاقة والتعدين، عادل علي ابراهيم على عزل نفسه في منزله وذلك عقب تعرفه على الحالة رقم (4) المكتشفة بالإصابة بكورونا.

وقال ابراهيم انه اختار العزل الشخصي في منزله، واتخذ كل الاحتياطات لكونه صادف إحدى الحالات المكتشف إصابتها بكورونا، وتم الاعلان عنها في وقت مبكر من فجر السبت.

وأضاف الوزير في رسالة مختصرة نهار السبت، “سأكون في حالة عزل شخصي في البيت، اتخذت كل الاحتياطات، كنت قد صادفت الحالة رقم (4) المعلنة، ورغم انني كنت على بُعد متر أو أكثر وكنت أضع الكمامة إلا إنني ومن موقع المسؤولية وحرصاً على صحة الجميع، أعلن العزل الشخصي وسأكون على اتصال دائم لمباشرة عملي من بُعد”.

الجدير بالذكر أن الحالة التي قصدها الوزير، تعود لرجل في العقد السادس من العمر ويسكن ولاية الخرطوم وهو الآن في عنبر العزل، بحسب بيان وزارة الصحة الاتحادية.