هذا ماقاله السفير البريطاني عن وفاة طبيب سوداني بكورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عبر السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق عن حزنه لسماع خبر وفاة الطبيب السوداني عادل الطيار في المملكة المتحدة إثر إصابته بفيروس الكورونا. ‏وقال صديق في منشور على صفحة السفارة بموقع (فيس بوك) السبت 28 مارس 2020م :لقد أبدى العاملون بالقطاع الصحي حول العالم شجاعة منقطعة النظير، ولن نتمكن من توفية حقهم من الشكر ، وأضاف: في هذه المعركة واجب علينا أن نستمع إلى نصائحهم.

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