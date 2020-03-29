إلقاء القبض على خطيب مسجد تفوه بألفاظ نابية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوضح الأستاذ نصر الدين مفرح أحمد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن كثيرا ممن تسموا بالدعاة درجوا على اعتلاء المنابر واتخاذها منصات للإساءة والسباب والتجريح والتخوين والتفسيق والتكفير، وقد رأى الجميع وسمعوا ما تفوه به يوسف محمد أبكر بمسجد عمر بن الخطاب في حي الشاطئ بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

وقال مفرح “ما إن سمعنا ساقط قوله حتى اتصلنا بالجهات الرسمية بالولاية ومؤسساتنا الدعوية هناك وقد سارعوا جميعا وعلى رأسهم والي الولاية مشكورين بالوصول إلى هذا المدعو وتم القبض عليه ومواجهته بعدة بلاغات أهمها الإساءة والسباب لأطباء السودان، ومخالفة توجيهات الحكومة وقرارات الجهات المختصة وإثارة الفتن”.

وقال الوزير “إننا لن نأخذ أي شخص بجريرة لم يتخذها وفعل لم يأته”، ولكنا سنعمل الحق والعدل والقانون ولن تأخذنا فيه لومة لائم، مشيرا إلى أن هذا يعد تنبيها وتحذيرا لكل من يسلك هذا المسلك في المنابر لأن يد العدالة ستطال كل الذين اعتلوا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذوه مطية لمآرب وأغراض غير التي جعلت له مبينا أننا إما أن نخلف رسول الله حق خلافته في منبره صلى الله عليه وسلم وعظاً وإرشاداً ودعوة إلى الله على بصيرة أو فلا.