عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 29 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

مقاومة الكاملين وحركة عبد الواحد يطالبان بتحقيق في حريق كمبو المعليق

الصحة : ٥ إصابات بكورونا ووزير الطاقة يضع نفسه في العزل المنزلي

لجنة إزالة التمكين ترفض المرسيدس وتحصل على برادو من مالية الخرطوم

حجر ٤ أسر بطيبة الاحامدة العزبة وانتقادات للصحة لعدم فحصها

الدار

الصحة: (5) اصابات بكورونا مؤكدة وارتفاع الاشتباه الى (85) حالة

تفاصيل جديدة حزينة حول اغتصاب طفلة القرير أريج

الصحة المصرية: (41) اصابة جديدة بفيروس كورونا و(6) وفيات

النيابة العامة تنفي الشائعة وتصرح: الخروج من الباب الخلفي ليس من شيم النائب العام

مفرح: قرار ايقاف صلاة الجماعة يتطلب فتوى شرعية

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الفقه والعقيدة للأساس والعلوم العسكرية للثانوي

أخبار اليوم

إعلان حالات كورونا جديدة ووزير الطاقة يعزل نفسه صحيا.

أطباء يحذرون من الأسبوع الأسوأ لجائحة كورونا في السودان.

القوي المدنية المناهضة لترتيبات سد النهضة تجدد المطالبة بتصحيح المسار قبل فوات الاوان.

البدء فى تجهيز مراكز العزل لاستقبال حالات الإصابة بكورونا

وزارة الصحة بالبحر الأحمر تشكو تزايد أعداد المتسللين عبر الحدود مع مصر.

الوطن

“الصحة” : اصابة شخصين بفيروس “كورونا”

الحكومة: وصول صادر الماشية للسعودية غداً

النائب العام ينفي عدم مقابلة أسر المعتقلين

سكر النيل الأبيض : فتح منفذ للبيع المخفض

الانتباهة

ارتفاع الإصابات بكورونا ل ٥ حالات

وكيل الطاقة ل الانتباهة : توزيع الوقود بالبطاقات الذكية للمواصلات في أبريل

القبض على أمام مسجد تفوه بألفاظ نابية على منبر الجمعة

٣٠ بلاغاً جنائيا ضد مخالفي حظر التجوال

مجلس الوزراء يستسفر الطاقة والتعدين حول الحوافز المليارية لشركة الموارد المعدنية

آخر لحظة

القبض على رجال أعمال إسلاميين مصريين بالخرطوم

زيادة حالات (كورونا) ووزير يعزل نفسه

الحكومة تبحث عن فتوى لإيقاف صلاة الجماعة

حرق عشرات المنازل في أحداث عنف بالجزيرة

ازدحام أمام الصرافات الآلية

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الصيحة

تزايد المخاوف وتوقعات بحظر تجوال شامل

تجمع المهنيين: الأصم لم يستقل

ارتفاع اسعار الادوية (20%) وتحذير من فجوة

القبض على امام مسجد تفوه بالفاظ نابية في منبر الجمعة

السوداني

تاور لـ (السوداني): رفض مواطنين للحجز الصحي سيقود البلاد للهلاك

وزير التربية: لا اتجاه لتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية

القبض على إمام مسجد تفوه بالفاظ نابية في خطبة الجمعة

المجهر

الجيش يسقط طائرة مراقبة فوق منزل (البرهان)

استجابة للموجهات الصحية.. (المجهر) تتوقف عن الصدور وتعاود (الاثنين) المقبل

السوداني الدولية

السوداني الدولية تحصل على تقرير لجنة تفكيك التمكين منذ بداية علمها

وزير الطاقة يعزل نفسة بمنزله

١٠ الالف جوال فاقد الدقيق بولاية الخرطوم رئيس لجنة تسيير المخابز يستقيل

القضارف تنشر مزيداً من القوات للسيطرة على المعابر والحدود

المواكب

أيلول شركات القطاع الأمني ل المالية

بالمستندات المخلوع يحول منظمة دعوية لشركات استثمارية

تفاقم أزمة الغاز في ود مدني وارتفاع سعر الاسطوانة ل ١٠٠٠ جنيه

الجيش: تعيين وزير دفاع جديد لم يتم حسمه حتى الآن

اليوم التالي

وزير الطاقة يعزل نفسة بسبب مخالتطة لمصاب بكورونا

تاور: لو تجاوزت الحالات الخمس سنفرض حظراً

دائما للتجوال

مفرح : إيقاف الصلوات الجماعية يحتاج فتوى شرعية وقراراً سيادياً

حكايات

تبادلوا التهاني عبر الهواتف بتنفيذ العملية فريق التحقيق : جماعة محلية غير محترفة فجرت موكب حمدوك

وزير الأوقاف يتوعد أمام مسجد شتم الأطباء بألفاظ نابية

في بيان النيابة : النائب العام لم يهرب من ذوي رموز البشير بالباب الخلفي