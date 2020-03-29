الصيحة: * تزايد المخاوف وتوقعات بحظر تجوال شامل * تجمع المهنيين: الأصم لم يستقل *ارتفاع اسعار الادوية (20%) وتحذير من فجوة *القبض على امام مسجد تفوه بالفاظ نابية في منبر الجمعة الجريدة: * مقاومة الكاملين وحركة عبد الواحد يطالبان بتحقيق في حريق (كمبو) المعيلق * الصحة: (5) إصابات بالـ (كورونا) ووزير الطاقة يضع نفسه في العزل المنزلي * لجنة إزالة التمكين ترفض (المارسيدس) وتحصل على (برادو) من مالية الخرطوم السوداني: * تاور لـ (السوداني): رفض مواطنين للحجز الصحي سيقود البلاد للهلاك * وزير التربية: لا اتجاه لتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية * القبض على إمام مسجد تفوه بالفاظ نابية في خطبة الجمعة المجهر: * الجيش يسقط طائرة مراقبة فوق منزل (البرهان) Advertisements * استجابة للموجهات الصحية.. (المجهر) تتوقف عن الصدور وتعاود (الاثنين) المقبل آخر لحظة: * القبض على رجال أعمال إسلاميين مصريين بالخرطوم * زيادة حالات (كورونا) ووزير يعزل نفسه * الحكومة تبحث عن فتوى لايقاف صلاة الجماعة الدار: * الصحة: (5) اصابات بكورونا مؤكدة وارتفاع الاشتباه الى (85) حالة * تفاصيل جديدة حزينة حول اغتصاب طفلة القرير أريج * الصحة المصرية: (41) اصابة جديدة بفيروس كورونا و(6) وفيات * النيابة العامة تنفي الشائعة وتصرح: الخروج من الباب الخلفي ليس من شيم النائب العام مفرح: قرار ايقاف صلاة الجماعة يتطلب فتوى شرعية اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الالفقه والعقيدة للأساس والعلوم العسكرية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاحد الموافق 29 مارس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.