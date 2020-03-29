عاجل.. تحركات هامة من الدعم السريع بشأن كورونا

الأحد 29 مارس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

شرعت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بقوات الدعم السريع في تنفيذ مهامها المتعلقة بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا وسط القوات، وفقاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي ، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.



وأكد مدير الدائرة الطبية بقوات الدعم السريع مقدم طبيب يزيد عابدين عبدالكريم في تصريح صحفي عدم وجود أي إصابات وسط القوات مشيراً إلى أن اللجنة العليا قامت باتخاذ كافة التدابير لتقليل الازدحام والتجمعات داخل المعسكرات واتباع نظام غذائي سليم بالإضافة إلى تكثيف أعمال الرش والتعقيم داخل المعسكرات وتقييد حركة الأفراد وإجراء الكشف الحراري لجميع منسوبي القوات عند الدخول إلي المعسكرات .

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وأكد يزيد أنه تم تكوين غرفة للطوارئ بمجرد إعلان وزارة الصحة بظهور حالات في السودان ، لافتا إلى أن الغرفة تحتوي على اتصالات حدية بالتنسيق مع كل قطاعات القوات داخل وخارج ولاية الخرطوم .

ومضى إلى أن هنالك عدد من المحاضرات التوعوية لرفع درجة الاستعداد بجميع الولايات والقطاعات داخل العاصمة لافتاً إلى تفعيل إدارة الطب الوقائي وتدريب وتقسيم الكوادر الطبية إلى أتيام في كل الإدارات ( إسعافات ـ حجر صحي وأتيام لعمليات التطهير) .

وكشف يزيد عن تجهيز منطقة للحجر الصحي بكافة المعينات الحديثة ، ومضى إلى أنه تم إنشاء إدارة مختصة بالإبلاغ في حالة الإشتباه بالمرض، وتوجيه كافة القطاعات باتخاذ التدابير الإحترازية للحد من إنتشار الفيروس.