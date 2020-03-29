عاجل.. تحرك هام من الحكومة بشأن تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي

أعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، عن تصنيع أجهزة للتنفس الصناعي في بلاده، بالتعاون مع التصنيع الحربي، سيتم عرض نموذجين منها الثلاثاء على الكوادر الطبية المتخصصة.



من جهته، أكد وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، أنه ما زال هناك 5 حالات إصابة بكورونا مسجلة لوزارة الصحة بعد الحالتين اللتين أعلن عنهما بالأمس.

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