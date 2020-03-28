جهود لإنجاح الموسم الشتوى بولاية سنار

الخليج 365 : أكد اللواء محمد عثمان محمد حمد والي سنار المكلف علي انفاذ شعار موسم زراعي ناجح باستخدام التقانات والأساليب الحديثة وتفعيل دور المهندسين الزراعيين لرفع انتاجية الفدان لأكثر من عشرين جوالا. واشار خلال اجتماعه باللجنة العليا لانجاح الموسم الزراعي الصيفي 2020-2021 الى زيادة المساحات والانتاج افقيا ورأسيا ، مؤكدا اهمية انشاء بورصة لصمغ الطلح بمنطقة ود النيل وإعادة تأهيل او انشاء مطارات لتصدير منتجات الولاية. من جانبها استعرضت الباشمهندس اسماء عثمان وزير الانتاج المكلف خطتها التى تستهدف زراعة محاصيل الامن الغذائي وسعيهم لتوفير وايجاد كافة الاحتياجات وحرصهم علي استخدام احدث التقانات الزراعية والارشادية من اجل زيادة الانتاج والانتاجية. واكد المتحدثون من الجهات ذات الصلة من بنك السودان المركزي والبنك الزراعي وشركة تي سي تي وادارات الانتاج المختلفة تعاونهم ودعمهم لانجاح الموسم الزراعى .

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