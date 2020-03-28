تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل:مائة ألف فدان من العروة الشتوية مهددة بالعطش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف فاروق البدوي عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وعضو لجنة الطوارئ التي شكلتها الحكومة مؤخرا لإنقاذ العروة الشتوية، كشف عن وجود نحو مائة ألف فدان مزروعة بمحصول القمح تبقت لها رية واحدة وليس هناك مياه في الترع والقنوات.

وقال البدوي ان المساحة المتضررة من تجفيف مياه الترع والقنوات تبلغ مائة ألف فدان موزعة علي أقسام المشروع المختلفة خاصة الشمالي والأوسط والمناقل.

وأشار البدوي كذلك لوجود مشاكل أخرى تواجه عمليات حصاد القمح بالجزيرة مثل لها بنقص الجازولين والخيش وضعف التأمين. وناشد الحكومة بالتدخل لاستكمال عمليات الحصاد بشكل جيد وانقاذ المساحات المتضررة.