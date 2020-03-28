ازمة وعي.. بقلم ناهد قرناص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ماذا تعني عبارة حجر صحي بالنسبة للسودانيين ؟ لماذا نتعامل معه كأنه عار ومن بداخله كانه ارتكب اكبر الآثام ؟ الا يعني الحجر الصحي عزل شخص او مجموعة اشخاص مع المتابعة الطبية اللصيقة حتى يتم الاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الامراض المعدية ؟ الا يعد هذا محمدة في حد ذاته ؟ اين تكمن المشكلة ؟ ..بالجد المشكلة مكانها وين ؟؟

تناقل الجميع صور احتجاج منطقة جبرة على وجود الحجر الصحي بالمستشفى ..طيب يكون وين يعني ؟ بل تهامس بعض الاطباء وتذمروا من مجرد اقتراح مستشفى الاسنان كمنطقة حظر ..اجي يا اخواني ؟ ..وكلو كوم ..والمواطنون الذين خربوا منزل احد رجال البر الذي وهبه لوزارة الصحة في ولايته لكي يتم استخدامه في الحجر الصحي ..طيب اين هي افضل منطقة يتم فيها عزل المرضى ؟ غايتو الا نمشي المريخ كان كدا .

سؤال آخر من هم الذين يوجب عزلهم ؟ الاجابة اي شخص بس ما اكون أنا ولا واحد من اقاربي ..وهنا ترتفع الانا عالية تحت شعار (من بعدي الطوفان) .. لماذا احتل القادمون من واهان ارض المطار ؟ حجتهم كانت انهم خضعوا للحجر الصحي بدولة الامارات ..طيب كويس ..لكنكم عبرتم اجواء ونزلتم ارض السودان ..ممكن ببساطة ان يكون الفايروس في الارض التي جلستم عليها محتجين ..ألم يكن من الأسلم لهم ولنا دخول الحجر الصحي والاطمئنان على سلامتهم ؟ والان بعد ان تمت الاستجابة لمطلبهم هل سيكونون في عزل منزلي ام ماذا ؟ اتمنى ان يظلوا على اتصال بالوزارة للمتابعة ليس الا ..حقيقة لماذا تحدث هذه الممارسات من السودانيين فقط ؟ ولا تحدث في الشعوب الأخرى ؟

هناك نقطة مهمة يجب الا تغيب عن الأذهان ..ذلك ان الفايروس وبرغم سرعة اتنقاله الا أن نسبة الشفاء من مرض الكورونا عالية جدا ..والعلاج بابسط المكونات من فيتامينات وسوائل وراحة ..لكن المهم ان تجعله يقف عندك ولا تكون يؤرة انتشار وتنقله لأقرب الناس اليك لأنك لا تعرف مدى قوة جهازهم المناعي ..وربما ذلك الذي لم يفت في عضدك ..كان سببا في موت احب الناس لك ..خاصة اولئك الذين تعدوا الستين من العمر ..واصحاب الأمراض المزمنة من سكري وضغط وفشل كلوي ..

اغرب شئ ان الاعتراضات على الحجر الصحي تأتي من اصحاب العلم والمعرفة ..الذين كنا نتوقع ان يكونوا ادوات فعالة في نشر الوعي بين العامة .. كبار الشخصيات في العالم خضعت للفحص ..وكل من كانت نتيجته ايجابية عزل نفسه في منزله وخضع للعلاج ..الامير تشارلز ..الممثل المعروف توم هانكس ..زوجة رئيس الوزراء الكندي ..بل حملت الاخبار ان رئيس الوزراء البريطاني قد اصيب هو ايضا وتم عزله ..عادي يعني ..لا شئ يعيب في الاصابة ..ولا شئ يقلل من مريض الكورونا ..ولا يوجد مانع من دخول منطقة العزل الطبي ان كان في ذلك مصلحة المجتمع والناس ..

(فكر في غيرك) يجب ان يكون شعار المرحلة ..حتى نخرج جميعا معافين باذن الله .

#اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

#خليك في البيت