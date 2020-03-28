شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وثقت مواطنة مصرية واقعة صادمة من داخل إحدى المستشفيات المصرية، بعد إجرائها ووالدتها وشقيقها فحص فيروس كورونا .
وقالت المواطنة المصرية إن نتائج الفحوص جاءت سلبية لها ولوالدتها وشقيقها، بمعنى أنهم غير مصابين بالفيروس .
وأضافت في الفيديو أنه من المفروض أن يتم خروجهم من المستشفى بناءً على نتيجة الفحص، لكنّ الأطباء والممرضين تركوهم يعانون لوحدهم .
وأكدت أن مدير المستشفى غير موجود فيه .فيما ظهرت والدتها وسيدة أخرى وهما يصرخن بغضب إزاء المعاملة التي واجهنها في المستشفى .
وعلّق الإعلامي البارز في قناة “الجزيرة” جمال ريان على الفيديو بالقول: “الاطباء والممرضون هربوا من المستشفى وتركوا المرضى يعانون في أحد مستشفيات مصر ، منك لله يا سيسي”.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال ريان ينشر فيديو صادم من داخل مستشفى مصري ويعلّق: “منك لله يا سيسي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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