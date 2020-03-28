جمال ريان ينشر فيديو صادم من داخل مستشفى مصري ويعلّق: “منك لله يا سيسي”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وثقت مواطنة مصرية واقعة صادمة من داخل إحدى المستشفيات المصرية، بعد إجرائها ووالدتها وشقيقها فحص فيروس كورونا .

وقالت المواطنة المصرية إن نتائج الفحوص جاءت سلبية لها ولوالدتها وشقيقها، بمعنى أنهم غير مصابين بالفيروس .

وأضافت في الفيديو أنه من المفروض أن يتم خروجهم من المستشفى بناءً على نتيجة الفحص، لكنّ الأطباء والممرضين تركوهم يعانون لوحدهم .

وأكدت أن مدير المستشفى غير موجود فيه .فيما ظهرت والدتها وسيدة أخرى وهما يصرخن بغضب إزاء المعاملة التي واجهنها في المستشفى .

وعلّق الإعلامي البارز في قناة “الجزيرة” جمال ريان على الفيديو بالقول: “الاطباء والممرضون هربوا من المستشفى وتركوا المرضى يعانون في أحد مستشفيات مصر ، منك لله يا سيسي”.