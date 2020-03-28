داحس بين الوزيرة والاتحاد!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*باختصار!

*القصة واضحة!

*لاتحتاج لكثير اجتهاد!

*حرب داحس والغبراء تعود من جديد علي سطح الكرة السودانية بين الوزيرة واتحاد كرة القدم السوداني!

*نعم..الجهتان المسئولتان عن الرياضة يديران حربا في الخفاء قوامها تصريحات وقرارات وما خفي اعظم!

*نعم..باختصار امس الاول وفي مؤتمره الصحافي اشار الدكتور حسن برقو الي ان قرار فض معسكر منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم لم يكن بناء علي توجيهات السيدة وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية عبر اتصال هاتفي كشف عنه رئيس لجنة المنتخبات الوطنية من خلال المؤتمر الصحافي وانتقد سيادته في ذات الوقت استجابة الامين العام لاتحاد كرة القدم السوداني الدكتور ابوجيل للاتصال الهاتفي ووعده بالنظر في الموضوع حيث اشار رئيس لجنة المنتخبات نائب رئيس الاتحاد بان القرار من حق مجلس ادارة الاتحاد ولجنة المنتخبات وقبل ذلك القرار الفني للطاقم الفني الاجنبي وليس من حق امين عام الاتحاد او اية جهة اخرى التدخل لاصدار قرارات فنية من الاساس واشار رئيس لجنة المنتخبات الي تقصير صريح للسيدة وزيرة الشباب والرياضة التي لم تكلف نفسها بزيارة مكاتب الاتحاد والالتقاء برئيس الاتحاد واعضاء مجلس الادارة المنتخبين والذين يقودون اكبر هيئة اهلية تدير نشاط كرة القدم في السودان ولم ينس سيادته الاشارة لاحترامه للمؤسسات الحكومية والمجلس السيادي الذي استجاب ودعم الرياضة عبر بوابة تاهيل الاستادات بالسودان واكد سيادته بان خطاب السفارة الفرنسية ومطالبتها بمنح المدرب فيلود الاذن بالعودة الي بلاده كان وراء قرار فض المعسكر باعتبار ان الاتحاد ولجنة المنتخبات اوليا الجانب الصحي اهتماما غير مسبوقا حفاظا علي سلامة وصحة اللاعبين الذين هم جنود الوطن يدافعون عنه في اشرف الميادين!

*نعم..قبل ذلك اصدرت السيدة وزيرة الشباب ولرياضة الاتحادية قرارا فوقيا بايقاف النشاط الرياضي بعد توجيهات وزارة الصحة تمشيا مع توجيهات منظمة الصحة العالمية التي اعلنت باكرا عن خطر وباء كورونا الذي اجتاح العالم وادى الي توقف الانشطة الرياضية في كل انحاء المعمورة ورغم صحة القرار السيادي للحفاظ علي صحة المواطن السوداني الا ان سيادة الوزيرة لم تولي اهتماما بالاتحاد ولم تعره التفاته وقامت باصدار قرارها الذي لم يجد امامه الاتحاد مفرا من الاستجابة والسباحة مع تيار الوزارة باعتبار ان سلامة البشر تمثل اولى اهتمامات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والذي قام بدعم منظمة الصحة بعشر مليار دولار لاجل مكافحة الفيروس في شتى انحاء العالم!

*نعم..رغم ان الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية تحدث بادب واحترام عن الدولة الا ان جزءا من رسائله وصلت وزارة الشباب والرياضة والتي تفاعلت مع الحدث ولكن بشكل مغاير حيث اصدرت السيدة وزيرة الشباب والرياضة قرار قضى بفتح تحقيق عاجل حول قيام المؤتمر الصحافي لاتحاد كرة القدم السوداني وتحديدا لجنة المنتخبات الوطنية الذي انعقد امس الاول بمباني الاكاديمية بالخرطوم(2) ليتاكد ان قرار التحقيق يتماشى مع استنتاجات الشارع الرياضي بان هنالك شيء ما بين الوزارة واتحاد كرة القدم السوداني والذي يمكن ان يؤدي الي طريق مسدود في مقبل الايام خصوصا وان الوزارة ممثل للدولة والاتحاد كجهة اهلية تدير النشاط بالبلاد لا يلتقيان مطلقا في قرارات كرة القدم باعتبار ان الرياضة واهليتها خط احمر لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) وفي ذات الوقت فان الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لديها مساحة للتحرك واصدار القرار بعيدا عن الجوانب الفنية..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*علي الجميع تهدئة اللعب ،الوزارة والاتحاد خصوصا وان الاوضاع لا تتحمل الاحتراب في هذا التوقيت اضافة الي ان تعاون المؤسستين معا سيصب خيرا كثيرا في ماعون الرياضة السودانية التي اقعدتها الخلافات والصراعات!

*مهمة بناء واعادة كرة القدم السودانية الي امجادها مرهون بالتعاون بين مؤسستي الوزارة الحكومية واتحاد كرة القدم السوداني!

*قرار حظر التجوال الذي صدر من المجلس السيادي امس سيلقي بظلال سالبة علي صناعة الصحافة الرياضية علي وجه الخصوص حيث ستصعب حركة المحررين ليلا!

*تصريحات ناريه اطلقها كابيتانو الهلال عبداللطيف بويا امس عبر فضائية النادي وكشف الكثير من الحقائق التي سنتعرض اليها في وقت لاحق لاهميتها القصوى في مسيرة زعيم وكبير الكرة السودانية!

*تعالوا بكره!