ضبط كميات كبيرة من صخور الذهب والرصاص مهربة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضبطت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية الذراع الفني والرقابي لقطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين ممثلة في الإدارة العامة للرقابة على شركات التعدين الصغير وسكرتارية اللجنة الفنية للتعدين شاحنة (zs) تحمل (15) طنا من الصخور الحاوية للذهب وصخور الرصاص. وقالت سكرتارية لجنة التعدين في بيان لها (السبت ) إن معلومات وردت إليها وتم إبلاغها للأمن الاقتصادي بأن شاحنة تحمل صخور متنوعة ( The samples from Altration zone including smokey Qtz ) وهي صخور جيولوجيا تدل على وجود معدن الذهب، وصخور أخرى للرصاص -( الجالينا) تحركت من ولاية جنوب دارفور إلى الخرطوم وتمت متابعتها وبعد دخولها الخرطوم تمكنت القوة المشتركة من ضبطها وعلى متنها تلك الصخور لتقوم الجهات المختصة بحجزها وفتح بلاغات في مواجهة صاحب شحنة الصخور. وكشفت سكرتارية لجنة التعدين أن الصخور التي وجدت بكميات كبيرة داخل الشاحنة تصل إلى (15) طنا تحتوي نوعين من الصخور الأول من خام الجالينا ” كبيريتيت الرصاص أو (خام الرصاص) أما النوع الثاني صخور تحتوي على خام الذهب، وتابعت السكرتارية أنه تم أخذ (4) عينات لمعرفة نسبة الذهب والرصاص في الصخور المضبوطة. من جهتها، كشفت الإدارة العامة للرقابة على التعدين الصغير بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أن مالك الصخور ادعى أنه يحمل رخصة للعمل في هذا المجال، غير أن إدارة التعدين الصغير قالت إنه وبعد مراجعة الملفات التي لديها والخاصة بالشركات ومراجعة الجهات المختصة الأخرى (سكرتارية لجنة التعدين) اتضح أنه لا يملك رخصة تخول له العمل في هذا المجال. يذكر أن الإنتاج والتصدير لهذه الخامات يتم بعد الحصول على تصديق من الجهات المختصة (عقد تعدين) وهذه الخطوة لا تأتي إلا بعد الحصول على رخصتي البحث العام ثم المطلق ومن بعدهما عقد التعدين والتي تستخرج جميعها من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ،الجهة المختصة.