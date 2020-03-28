فيروس كورونا .. أطباء يتوقعون أسوأ السيناريوهات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكر قطاع واسع من الأطباء أن الاسبوع القادم يعد الأسوأ في تاريخ السودان بحسب توقعات الصحة العالمية حيث سجلت احصائيات الصحة السودانية إصابة (5) حالات بجائحة كورونا، بينما ارتفعت حالات الاشتباه الى 85، ووصل عدد القادمين من الدول الموبوءة عبر مطار الخرطوم منذ يوم 25 يناير (2115) شخص وتمت متابعة (1420) منهم بنسبة 67.1% بحسب توقعات وزارة الصحة السودانية .

ونصح برنامج الامم المتحدة بانتهاج سياسات مالية توسيعية من خلال زيادة الانفاق الحكومي لمواجهة الأثر السلبي لانتشار فيروس كورونا في السودان. ويرى كثير من الباحثين في مجال الصحة العامة أن استعدادات حكومة السودان وفقا لإنتشار فيروس كورونا غير مطمئنة وخاصة في ظل الظروف الحالية التي يتكاثر فيها الزحام في المستشفيات والاسواق والمواقف، وأن تأكيد حالات الاصابة دليل واضح على أن كورونا يتمدد ويحاصر السودان، ووزارة الصحة السودانية حتي الان اجراءاتها نظرية وليست فعلية.

من جانبهم أكد خبراء الأوبئة أن ايطاليا تشهد اسوأ سيناريوهات الموت حيث ظلت جائحة كورونا تحصد أرواح الملايين، وتسجل قفزة يومية في حصيلة الوفيات بالوباء العالمي كورونا، وبلغت حالات الاصابة بفيروس كرونا (5.909) حالة، وبلغت نسبة الوفيات في ايطاليا حوالي (919 ) شخصاً، ولا تزال اعداد الحالات في تزايد فقد سجلت ايطاليا اعلي معدلات الاصابة مقارنة ببقية الدول الأخرى.

وتشير بعض الدراسات إلى زيادة أعداد المسنين المصابين بكورونا في المناطق المتضررة في ايطاليا بنسبة كبيرة جداً، والجدير بالذكر أن ايطاليا اتخذت كافي التدابير والتحوطات اللازمة للحد من تفشي المرض. وبحسب الاحصائيات العالمية فقد وصلت مجمل حالات الاصابة بجائحة كورونا حول العالم (615.519) حالة ، ووفاة (28.717)حالة.