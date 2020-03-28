اللهم طولك ياروح.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بسم الله الرحمن الرحيم

*بالامس حملت الاسافير خبر قيام الاخ ود الجزيرة بفتح بلاغ جنائي في مواجهة المجلس والقطب ابو اواب للاشتراك والاتفاق الجنائي في تبديد اصول النادي ومخالفة القوانين وتغييب بعض اعضاء المجلس

*كل ذلك بسوء نية طبعا

*الخبر ان صح يفرحنا جدا حيث يفيد بان فينا من يحافظ علي حقوق المريخ ويتقدم الصفوف امثال الاخ ود الجزيرة

*وفينا ايضا من يحافظ علي حقوق المريخ في الخفاء متواريا خلف ود الجزيرة

*وفي الحالتين العصاية ومن يحملها يحاربان لاجل الحفاظ علي مصالح المريخ

*ولكني اسأل

*ياتو قانون او نظام اساسي بتاع حوكمة رشيدة او نظام اساسي قديم يتيح المجال لأي كائن من كان للتصرف في اصول النادي تصرفا ينقل او يرهن او يخت الاصول في فتيل؟؟؟

*تلك الاصول بالطبع تشمل الارض والانجازات

*كاسات

*اوسمة

*شهادات

*كلها اصول يحرم القانون التعامل فيها بالبيع الذي يقتل الملكية قبل ان ينقلها

*وبالرهن الذي يجهجه الملكية قبل ان يقتلها

*ويقولون ان من المخالفات التعاقد علي مشروعات تقام علي ارض المريخ دون اخذ موافقة الوزارة

*في دي معاهم حق

*وكان لضعف خبرات اعضاء المجلس الرجوع للمكتب التنفيذي والبحث في ارشيفه عن موافقة الوزارة علي اقامة حوض السباحة المامعروف منو الوقع عقدو نيابة عن المجلس لليوم

*باالمناسبة عقد الحوض لامرفق معاهو تفويض ولا مكتوب عليه اسم الزول الوقع انابة عن المريخ

*ولا مرفق معاهو موافقة الوزير

*عقد بالفاتحة زي عقد القران

*عقد محتاج لشاكي يطالب بحقوق المريخ ياود الجزيرة

*اللهم طولك ياروح

*ايها الناس

*لمن آلت الاتنين واربعين في المية من اسهم قناة المريخ والتي كانت في نصيب عمر الفاروق؟؟؟؟؟

*ولا لسه في اسمو؟؟؟

*ايها الناس

*من حقنا جميعا السؤال عن ممتلكات المريخ

*وفتح البلاغات علي المخالفات

*والحرب لاجل تقدم المريخ

*ولكن ليس من حقنا ان نمارس ذلك بالخيار والفقوس

*كدة المريخ بتحسس

*ايها الناس

*يجوز للمريخ جذب الاستثمارات والتعاقد مع مستثمرين

*فقط في الاحوال التي لايستطيع المريخ القيام بها منفردا

*فان كان بمقدور المريخ انشاء استثمار منفردا ومنفردا بالريع

*يبقي لاجدوي من التعاقد مع مستثمر علي نفس المشروع واقتسام الريع

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*علي العلينا

*حظر تجول

*هو نتجول كيف بس ورينا

*لا جاز نغني يخلينا

*دور بينا البلد ده نحرق الجازولين يا البابور جاز

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال نحنا محظورين خلقة

والي لقاء

سلك