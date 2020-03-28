اصابات جديدة بفيروس كورونا بالسودان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان بأنه قد تم قبل قليل تأكيد حالتين إضافيين أثبت الفحص المعملي بانهما مصابتين بمرض الكورونا المستجد المسميCOVID-2019

والمريضين هما رجلان سودانيان قدما الي الخرطوم من دولتين أجنبيتين خلال الاسبوع الماضي. تفاصيل الحالتين كالآتي:

الحالة رقم 4:

رجل في الستينيات ويسكن ولاية الخرطوم. وهو الان في عنبر العزل. وكان قد وصل الي السودان من فرنسا يوم الجمعة 20 مارس. وتاريخ التبليغ كان يوم 25 مارس و هو نفس يوم دخوله لعنبر العزل. وكان تاريخ أخذ العينة هو 25 مارس وتاريخ تبليغ معمل الصحة العامة لوزارة الصحة الاتحادية بنتيجة العينة هو اليوم الجمعة 27 مارس بعد الساعة السابعة ونصف ليلا. وهو يتلقي الرعاية الطبية الان في عنبر العزل وتقوم فرق الوزارة بالتعرف علي والاتصال بمخالطيه من الأسرة ومن ركاب الطائرة تاتي وصل بها لمطار الخرطوم.

الحالة رقم 5:

رجل، في الثلاثينيات من العمر الان بعنبر العزل ويسكن ولاية الخرطوم. وكان قد وصل الي السودان من الامارات العربية المتحدة يوم الجمعة 21 مارس. تاريخ دخوله لعنبر العزل هو 25 مارس، تاريخ أخذ العينة 25 مارس وتاريخ تبليغ معمل الصحة العامة لوزارة الصحة الاتحادية بنتيجة العينة هو اليوم الجمعة 27 مارس الساعة السابعة ونصف ليلا. وهو يتلقي الرعاية الطبية الان في عنبر العزل وتقوم فرق الوزارة بالتعرف علي والاتصال بمخالطيه من الأسرة ومن ركاب الطائرة التي وصل بها لمطار الخرطوم.

سوف تفيد وزارة الصحة الاتحادية باي مستجدات أو تفاصيل أخري وترجو من المواطنين الكرام الإسراع بالتبليغ عن حالات الاشتباه بالاتصال بالأرقام 9090 او 221 من اي مكان في السودان مع اتباع كافة الإرشادات والنصائح الطبية مثل وقف اي تجمعات واتخاذ التدابير التي من شأنها حماية أنفسهم واسرهم ومخالطيهم.