اعتقال الكاتبة الصحفية سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تداول ناشطون ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، نبأ إعتقال الكاتبة الصحفية سهير عبد الرحيم بشكل واسع خلال الساعات الماضية .

ونفت الاستاذة سهير عبد الرحيم لـ”صحيفة الانتباهة” تعرضها للاعتقال، أو الاستدعاء للتحقيق معها من أي جهة مؤكدة وجودها في منزلها وتمارس حياتها بصورة اعتيادية.

وفي وقت سابق، كانت سهير قد أثارت جدلًا واسعًا في مصر عقب كتابتها مقالا بعنوان “مصر أم المصائب” ونشرته صحيفة الانتباهة حيث ادعت أن مصر سبب انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكان المحامي المصري سمير صبري، قد رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمصر بإلزام وزير الداخلية المصري بمنع الصحفية السودانية سهير عبد الرحيم من دخول الأراضي المصرية.