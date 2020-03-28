دبابيس ود الشريف.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** قطعا عندما ناشدت الأستاذة ولاء البوشي بالتدخل في الشأن المريخي لم أكن جاهلا بأن المريخ لا يتبع لها ولكن ناشدتها بصفتها المسئول الأول عن الرياضة وباعتبار ان المريخ نادي كبير بل اعرق واكبر نادي في السودان ويجب أن تتكاتف كل الجهات لإنقاذه من التردي الإداري

** نادي المريخ لم يجيز نظامه الأساسي ولم يوفق أوضاعه ولذلك ما زال تابعا لولاية الخرطوم وعليه نتوقع قرارات حاسمة من الوزير الولائي د آدم كبير حول مجلس الفشل المريخي خلال الساعات القادمة

** د كمال شداد رئيس الاتحاد العام أكد وللمرة الألف ان جمعية المريخ التي اجازت النظام الأساسي جمعية باطلة غير شرعية والمريخ ملزم بعقد جمعية جديدة للنظر في النظام الأساسي وأشار شداد ان المريخ لن يشارك في البطولة الأفريقية هذا العام ما لم يوفق أوضاعه ويحصل علي الرخصة كشيئ أساسي للمشاركة في البطولات الأفريقية. وأوضح شداد أيضا أن كل القرارات التي اتخذها مجلس الفشل المريخي مستندا علي النظام الأساسي الجديد قرارات باطلة لا يؤخذ بها

** علي أسد.. سنة أولي إدارة. تحدي كمال شداد وقال لن نعقد جمعية عمومية عمومية جديدة وسنعمل بالنظام الأساسي الجديد ..وكلام أسد بالطبع كلام مضحك ويبدو أن اسد لا يعرف كمال شداد جيدا

** لم نخطئ عندما أطلقنا علي جمعية المريخ التي إجازت النظام الأساسي. الجمعية التعاونية ..

** الاتحاد العام لا يعترف برئاسة سوداكال للمريخ والوزارة الولائية لا تعترف به ومن يعترفون برئاسة سوداكال هم .علي أسد ومادبو وخالد المصطفي ومختار وعمر محمد عبدالله وبقية أعضاء مجلس الفشل

** بالله يا عمر ويا مادبو ويا خالد ويا مختار ما بتختشوا تقعدوا وتاخدوا تعليمات من شخص غير معترف برئاسته

** كل قرارات مجلس المريخ بعد إجازة النظام الأساسي الكارثة قرارات باطلة

وهذا ما أقره د كمال شداد

** النظام الأساسي للمريخ وبشكله الراهن في حاجة الي مراجعة شاملة ولابد أن تشارك في الجمعية القادمة شخصيات قوية مثال الفريق منصور عبدالرحيم والأستاذ عصام الحاج والزعيم محمد الياس وكل من يهمه أمر المريخ لإيقاف المهزلة والنظام الأساسي اذا تم تمريره بهذا الشكل يبقي أبوزيد لا غزي ولا شاف الغزو

** لماذا يتمسك أعضاء مجلس الفشل بالكراسي وليه ما يكون عندهم شوية دم ويغادروا هذا النادي الكبير بصورة جماعية ويكسبوا الاحترام

** عموما مجلس الفشل في الطوة وايامو قربت وربما ساعات

** قال شمس الدين الطيب عضو مجلس الفشل المستقيل. ان هنالك من حاول استغلال اسم المريخ في صفقة المحترف كوكو بصرف أموال من أحد البنوك في دولة توجو

** ما فيش زول ما استفاد المريخ يا شمس الدين ونعرف الكثير من البلاوي لن نقوم بنشرها احتراما للمريخ

** مجلس الفشل المريخي قبض خمسين ألف دولار من ابو اواب قام بصرفها في حركة التسجيلات الماضية ونتسأل .هل بإمكانه رد المبلغ للسيد ابو اواب خاصة بعد فسخ عقد الاستثمار بين الطرفين ..هل تستطيع رد المبلغ يا سوداكال

** أحدهم قام بفتح بلاغ في مجلس الفشل وفي ابو اواب طاعنا في إجراءات عقد الاستثمار

** يبدو أن عقد الاستثمار كان بين ابو اواب وعمر محمد عبدالله

** اعرف جيدا أن الاخ د آدم كبير الوزير الوبائي يتمتع بقوة الشخصية ولا يتردد في اتخاذ القرار وما شغال بتصريحات علي اسد ولا علي نمر ومن يتحدثون عن تجميد نشاط السودان في حالة تعيين لجنة تسيير للمريخ ينفخون في بالونة فارغة

** آدم كبير قام بتعيين المفوضية الولائية من شخصيات قانونية لها وزنها واعرف البعض منهم معرفة جيده وهجوم أعداء الكاردينال علي السيد كبير بعد تعيينه المفوضية هجوم غير مؤسس وغير منطقي ولنا عودة

** اسف جدا وقد اشدت بعلي أسد بعد أن تقدم باستقالته من مجلس الفشل وكنت اعتقد ان الرجل رجل مبادئ ومواقف وان قراره نهائي يصب في مصلحة المريخ لكنه عاد للمجلس الفاشل وعاد للجعجعة في الفاضي

** معقولة .المريخ لا يشارك في البطولة الأفريقية بسبب هذا المجلس الفاشل

** هل يستطيع مدثر خيري الرد علي حديث د كمال شداد

** تصريحات كمال شداد اشاعت جو من الراحة وسط جماهير المريخ

** التش أصبح الشغل الشاغل لاعلام الهلال وما أعظمك يا مريخ

** الدعاية الانتخابية لتنظيم فجر الغد الهلالي .هي خطف لاعبي المريخ ..دعاية فاشلة

** الحمد الله تم فض اعتصام نادي الهلال… لو استمر كان جاب لينا الكورونا

** اذا لم يكتمل الموسم بسبب كورونا .نقترح إقامة مباراة فاصلة بين المريخ والهلال لتحديد بطل الدوري الممتاز مع تجميد الهبوط والصعود

** عاد الحبيب وأهدي لكل قلب سلاما

** آخر دبوس

** ساعات ونرتاح من مجلس الفشل باذن الله