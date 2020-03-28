شاهد بالفيديو : إعتذار الفتاة التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصفها للسودانيين “بالحمير ” ودافعت عن نفسها أن الصورة غير المحتشمة مفبركة ورواد المواقع (بعد ما دخلوك في فتيل)!

بعد أن وصفت السودانين “بالحمير ” وأثارت غضب رواد مواقع التواصل إنتشر لها فيديو من جديد وهي تعتزر عن كل ما قالته للسودانيين عامة وأنها كانت تريد أن ترسل رسالة توعية لا أكثر ولكن أخطات في إسلوبها في الحديث وقالت أن هناك من قام بفبركة صورة لها وهي غير محتشمة على مواقع التواصل الاجتماعي ولن تسامح فاعلها .



وبحسب الفيديو الذي شاهده محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع بشكل كبير وكتبوا عليه مئات التعليقات منهم من سامحها والبعض الاخر لم يسامحها أبرزها (مقبول علي عيني وراسي من فوق. والما قبل الاعتزار ديل الحمير الجد جد) و (انتي عارفه الشعب السوداني طيب بس م بقبل الحقاره والاساءه وديل اهلك اكيد لو عاوز توصلي معلومه بطريقه طيبه وفي النهاية اعتزرتي و اكيد الناس بتقبل عذرك عشان سودانيه فهمتي) ( ياخ والله م ح نقبل ليك اي إعتزار).

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الخرطوم : (أخبار الخليج 365)