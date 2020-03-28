التاريخ: 28-مارس-2020
4 مشاهدة
أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني دعم المركز القومي للبحوث لإنشاء مصنع للخميرة بالاستفادة من التقانات التي ينتجها المركز ولسد الفجوة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي، بينما قال باحث متخصص في مجال “الخمائر” إن السودان يستورد (20) ألف طن خميرة سنوياً بتكلفة (250) مليون دولار بالرغم من وجود مقومات الإنتاج محلياً من المواد الخام مثل مخلفات صناعة السكر “المولاص”.
وحث وزير الصناعة خلال زيارته للمركز القومي للبحوث على حسب السوداني على الإسراع في إعداد دراسة الجدوى لقيام المصنع.
في السياق قدم الباحث المتخصص في مجال “الخمائر” حسن بشير تنويراً حول صناعة الخميرة في السودان، وقال أن هنالك (16) نوعا من الخمائر السودانية تستخدم في عمل الكسرة والقراصة والمخبوزات والمعجنات بأنواعها، مؤكدا أن الاستثمار في هذا المجال ناجح بكل المقاييس لتوفر السوق والطلب العالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يستورد “خميرة” بـ(250) مليون دولار سنوياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.