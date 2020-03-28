السودان يستورد “خميرة” بـ(250) مليون دولار سنوياً

أكد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني دعم المركز القومي للبحوث لإنشاء مصنع للخميرة بالاستفادة من التقانات التي ينتجها المركز ولسد الفجوة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي، بينما قال باحث متخصص في مجال “الخمائر” إن السودان يستورد (20) ألف طن خميرة سنوياً بتكلفة (250) مليون دولار بالرغم من وجود مقومات الإنتاج محلياً من المواد الخام مثل مخلفات صناعة السكر “المولاص”.

وحث وزير الصناعة خلال زيارته للمركز القومي للبحوث على حسب السوداني على الإسراع في إعداد دراسة الجدوى لقيام المصنع.

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في السياق قدم الباحث المتخصص في مجال “الخمائر” حسن بشير تنويراً حول صناعة الخميرة في السودان، وقال أن هنالك (16) نوعا من الخمائر السودانية تستخدم في عمل الكسرة والقراصة والمخبوزات والمعجنات بأنواعها، مؤكدا أن الاستثمار في هذا المجال ناجح بكل المقاييس لتوفر السوق والطلب العالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)