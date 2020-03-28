خطيب مسجد يتلفظ باساءة ” مخلة للآداب” من على منبر الجمعة يثير سخط رواد مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو متداول لأحد خطباء المساجد بمدينة الجنينة غرب السودان، متلفظاً بعبارة ” مخلة للآداب” من على منبر الجمعة، سخط رواد مواقغ التواصل الاجتماعي بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

وجاءت إساءة الخطيب خلال انتقاده ممتعضاً لحظر ايقاف صلاة الجماعة من المساجد ضمن تحوطات الإصابة من فيروس “كورونا”، مستدلاً بلآية الكريمة (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ)، مبيناً أن منع الجماعة فيه مخالفة لأوامر الله عز وجل.

وفي إفادة للداعية الاسلامي “محمد هاشم الحكيم” تعليقاً على المقطع قال: لا يمكن لشخص يعتلي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلفظ بمثل هكذا الفاظ.

وكما قال الإمام مالك ” اذا رأيت الرجل يرغي ويزبد و يسب ويشتم ويزعم انه يدافع عن الدين فاعلم أن نيته معلولة، لأن دين الله لا يحتاج لمثل هذا الفحش “.

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مضيفاً: تخيل طفلي يذهب للمسجد فيعود وقد تعلم هذا اللفظ، عن نفسي اقسم بالله أنني لم اتلفظ به في حياتي لاستقباحه!.

وقال “الحكيم” على قدر استغرابي من كلمة تعد أقبح ما يتداوله السفهاء على قدر غضبي من ضحكات تعالت بالمسجد.

وأفادت مصادر أن جهات رسمية تتقصى عن معلومات متعلقة بالخطيب المسيء للمنبر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )