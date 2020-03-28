بعد مخالطته المصاب رقم (4) وزير الطاقة يضع نفسه في العزل الصحي

التاريخ: 28-مارس-2020
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أعلن وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل علي إبراهيم، بحسب السودانى عن أنه سيكون في العزل المنزلي بسبب مخالطته لمصاب بكورونا.
وكشف إبراهيم في رسالة السبت، عن أنه صادف الحالة المعلنة برقم (4) المصاب بكورونا، وأنه كان على بعد متر أو أكثر من المصاب وواضعاً الكمامة على وجهه.
وأشار إبراهيم إلى أنه ورغم كل ذلك سيضع نفسه في العزل المنزلي حرصاً على سلامة الجميع.
وبذلك يكون إبراهيم ثاني مسؤول حكومي يضع نفسه في العزل المنزلي، بعد وكيل وزارة الإعلام، الرشيد سعيد، الذي تضاربت الأنباء حول إصابته بكورونا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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