زراعة الخرطوم تؤكد على توفير مدخلات الإنتاج الزراعي

أكد وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف بولاية الخرطوم المهندس بابكر محمد عطية الله توفير مدخلات الإنتاج الزراعى لزيادة الإنتاج أفقياً ورأسياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للولاية الخاصة بالأمن الغذائي وأشار في تصريح لـ(سونا) إلى الاهتمام بالبنى التحتية الخاصة بالآليات لإزالة الإطماء والحشائش من الترع الرئيسة والفرعية وإصلاح الطرق الزراعية.

وأضاف أن قضية الإنتاج الزراعي بولاية الخرطوم تحظى باهتمام كل القطاعات نتيجة للدور الحيوي الذي تلعبه في تأمين الغذاء والمساهمة في الصادر وذلك ضمن خطة الولاية لمعالجة ارتفاع الأسعار وأشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتكثيف العمل لتحسين الإنتاج الزراعي خاصة بعد الزيادة التي طرأت على أسعار السلع الغذائية مؤخراً.

وأكد أن الوزارة انتهجت سياسات تساهم في تشجيع ثقافة الإنتاج وتطبيق الحزم التقنية وتقديم الدعم لمنتجي الدواجن وقال إن الوزارة أعطت أولوية قصوى للاستمرار في تطوير القطاع البستاني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )