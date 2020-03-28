كورونا توحد العالم كرويا ومواقف بطولية لكبار النجوم.. بقلم رمضان احمد السيد

الخليج 365:

▪︎ كورونا توحد العالم كرويا ومواقف بطولية لكبار النجوم

▪︎ ٣ بطولات كبرى رحلت للعام القادم ومصير غامض لخمس اخرى

▪︎ افضل نجوم الموسم في القمة في الباي باي ،،

▪︎ المريخ مرعوب من وكيل اللاعبين الهلالابي بسبب التش

▪︎ اطهر الطاهر عينه على الاحتراف كاولوية قبل الهلال

▪︎ اسرار من تعاقد الغربال مع اهلي بوعريريج ،،،

▪︎ بشة الصغير والمايسترو على رادار وكيل اللاعبين البريطاني ،،

▪︎ الكاردينال خته عمار الدمازين في رأسه ،،،،!!؟

▪︎ تشكيل المفوضية الرياضية مع وقف التنفيذ ،،،

▪︎ السفير اختيار صادف أهله ويسعد الاهلة

▪︎ تنظيم الغد الهلالي ووكيل اللاعبين وتكريم المحترف شيبوب

▪︎ اسرار ومفاجات من عقد الاستثمار المريخي الملغي ،،

▪︎ اراضي المريخ القشة التى قصمت ظهر العقد

▪︎ هل تصدق : المائة الف دولار مديونية على المريخ ،،!!؟

▪︎ المريخ هل شرب المقلب والتعامل بالنقد الأجنبي في العقد ،،

▪︎ مستشار قانوني : العقد افضل منه الاتفاق مع مطعم ،،،!!؟

——————————————————# برغم توقف النشاط الكروي ، الا ان الأحداث الرياضية لا تتوقف ، ويظل امر كورونا سيد الموقف برغم تسببه في توقف النشاط الكروى،،

وهناك امر التسجيلات او الانتقالات والامر ليس مزعج على المستوى المحلي ، بل العالمي ، ومقلق حتى للفيفا ، ويتوقع صدور قرار بالتمديد في اي لحظة ،،،

من الامور التى تشغل طرفي القمة التسجيلات وهناك افضل نجمين من الفريقين بل من خلال الموسم اطهر الطاهر والتش يشملهما فك التسجيلات ،،

وهناك ايضا في الهلال الجمعية العمومية وصراع الانتخابات المشتعل مبكرا ،،

وايضاً بالنسبة للمريخ الصراع الدائر حول شرعية المجلس والنظام الاساسي

وكذلك في المريخ يبقى امر عقد الاستثمار المثير للجدل مسيطرا على الساحة ،،

وغيرها الكثير وسنحاول ان نفصل ،،،،

# يشغل امر نجم الهلال اطهر الطاهر الساحة الكروية ، واللاعب بعد تألقه الاخير اصبح محط أنظار العديد من الفرق ، وحتى الان فريقه لم يدخل في مفاوضات معه ، والبعض ربط ذلك ربما لان الكاردينال لا يريد خوض الانتخابات ويريد ان يفر بجلده بعد الصرف الخرافي الاخير دون انجاز شيء ، حتى ان عائد الوصول لمجموعات الابطال لم يغطى نصف ما صرف من أموال خلال الموسم ،،والبعض يحمل رئيس النادي مسئولية ذلك خاصة وبعض الصفقات الفاشلة والتى كلفت النادي كثيرا واهدرت موارده وعملاته الصعبة ،،

واللاعب نفسه عينه على الاحتراف الخارجي كاولوية شانه شان من سبقوه خاصة النجم شيبوب

والان امر ومصير اللاعب بيد احد وكلاء اللاعبين وحتما سينظر ال العرض الافضل سواء من ناديه الهلال او عروض الاحتراف او حتى اي عرض اخر من اي نادٍ محلي ، طالما ان تفكير اللاعب الان احترافي ولا احد يلومه على ذلك ،،

# في المريخ هناك نجم الفريق وافضل لاعبيه التش ايضا يشمله فك التسجيلات ولم يجدد مع ناديه او يفاوضه ناديه لان الامر هو الاخر اصبح بيد أحد الوكلاء ويخضع للعرض والطلب ،،،خاصة وان هناك عرض معلن من قبل زعيم تنظيم الغد وجاهر به في وقت انشغل فيه مجلس المريخ ورئيسا سوداكال في البحث عن الشرعية ،،

اكثر ما يزعج المريخ الأخبار المتداولة بان وكيل التش الهلالابي وكيل اللاعبين البريطاني عبدالقادر موسى المنتمى لتنظيم الغد ، وفي النهاية ايضا اللاعب ووكيله يبحثون عن المصلحة والعرض الافضل وربما يكون اجنبي ، خاصة في حال عدم قيام انتخابات الهلال وفوز تنظيم الغد واستلامه للمهام ، لان التسجيلات تسبق الانتخابات ، الا اذا كان هناك تمديد للتسجيلات ،،

وبخصوص التسجيلات فان الهلال رصد عدد من اللاعبين المحليين وترشيحات لثلاثة من نجوم المنتخب الوطني ينشطون مع الاندية الصغرى ، مهاجمان ومدافع ، الأكثر ترشيحا نجم اهلي شندي ياسر مزمل مويس ومهاجم السلاطين سيف الدمازين ،،

ورصد الهلال ايضا نجمان من الامل ابرزهما تمبش والذي أبدى رغبة حقيقية لفريقه والانتقال للهلال ،،

في مجال المحترفين أمن الهلال على الزيمبابوي جيسي ، وبالنسبة للمهاجم هناك أولوية ومحاولات لاسترداد مبومبو ، وفي الأخبار ان خطا فتح من جديد مع وكيله البريطاني ومحاميه الألماني ، ربما تكون المحاولة هذه المرة من قبل تنظيم الغد اذا قدر له ان يحكم الهلال على أساس يقنع اللاعب بسياسة تغيير المجلس ،،

وهناك تأمين على استمرار العاجي ديديه ،،

# وبخصوص تقرير التسجيلات و الجديد فيه طلب رئيس النادي الكاردينال تقرير مفصل عن مدافع الفريق عمار الدمازين ، يحوى مشاركاته ومستوى الاداء والأخطاء وواضح ان الكاردينال وضع المدافع المقاتل في رأسه على طريقة حسين الجريف ونفس الامر ربما ينطبق على نزار و موفق صديق ،،،ترى ماذا يقول الفاتح النقر في تقريره ،،

# يسعى تنظيم الغد لإعادة مهاجم الهلال السابق الغربال لكشوفات الفريق خاصة. ان هناك علاقة قوية تربط عضو التنظيم وكيل اللاعبين مع وكيل الغربال الموريتاني ،،

ومن الواضح ان مهمة الهلال ستكون سهلة طالما ان رغبة اللاعب من التوقيع لأهلي بوعريريج ليس المادة كهدف اول وانما تقديم نفسه لبقية الفرق فرق المقدمة سواء في الجزائر او غيرها من اجل التمثيل الافريقي والعربي او حتى العروض الأوربية وغيره ، فهل يكون الهلال جادا وهل يعود الغربال لصفوف الهلال وهل نشاهد هلالا يهز الارض في الموسم القادم ،،

# وقبل ان نغادر الميركاتو لابد من ان نشير الى ان وكيل اللاعبين الهلالي عبدالقادر موسى ، وضع ثنائي الهلال في رأسه بشة الصغير و المايسترو عبدالرؤوف وقال بأنهما مؤهلان للاحتراف الخارجي ، يمتازان بالموهبة وصغر السن وقابلان للتطور اكثر ، وسيسعى لتسويقهما على اعلى مستوى وفي النهاية الهلال المستفيد وفيه مصلحة له ، نتمنى ان يعوض من خلالهما الكثير مما فقده ،،،

# لفتة بارعة من تنظيم الغد الهلالي ووكيل اللاعبين عبدالقادر موسى وتكريم النجم شيبوب منوخلال احتفالية بمقر التنظيم ،،

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لحن الختام

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# انتخابات الهلال تزداد اشتعالا ، ومن الواضح ستكون هناك تحالفات كبرى لخوضها ، وهناك رؤوس كبيرة حتى الان خلف الكواليس ظهورها للساحة سيفجر الكثير ،،

الان ترقب للمفوضية الجديدة وحسم الكثير من الإشكاليات خاصة. ان هناك طعون عديدة ستظهر ،،

والهلال مطالب بتوفيق أوضاعه مع اتحاد الكرة لينال الشرعية الكاملة و ينال الحماية ،،

حسنا والوزير المختص يكون المفوضية والتى ضمت كفاءات من اصحاب المؤهل والتخصص والكفاءات

في الأخبار ان رئيسها مولانا د حمد عمر حمد متواجد بالقاهرة ولم يؤد القسم بعد ، وسيظل عملها او نشاطها متوقفا الى ان يعود بعد رفع الحظر وفتح المطار،،،

سعد الاهلة باختيار الهلالبي الكبير والسفير بشرى الشيخ دفع الله من ضمن أعضاء المفوضية فهو اختيار صادف أهله والقبول الذي يجده من كافة الاهلة والأطياف والألوان الاخرى ،،

ومن أعضاء اللجنة ابراهيم فتح الرحمن ، الضواها ، محمود دفع الله ، عبدالرحيم النصري ،،،

# يسيطر عقد الاستثمار المريخي الذي الغي على الساحة الكروية وليس المريخية فحسب ، ورصف العقد حتى من مستشارين مريخيين بانه كارثة وقال عنه المحامي الضليع وعضو اللجنة القانونية السابق بالمريخ د مجدي السليابي بان عقد مطعم افضل منه بأضعاف في علامته التجارية ،،،

واكثر ما فجر المشاكل في العقد انه اعتمد في استثماراته على اراضي المريخ ،والعلامة التجارية ، استاده وناديه والنجمة وغيرها واعتبرها البعض رهن عدييل ،،،والمشكلة مدة العقد لمدة عشرين سنة ، وان المريخ لحظة توقيع العقد لم ينال شيئا ، بل سيطلع مديون من قولة تيت على أساس انه سيستلم مائة الف دولار تحت الحساب على ان تخصم من المريخ من الأرباح او نصيبه البالغ ٥٠٪ ،،

وحتى هناك شرط جزائي وضع في حال إخلال المريخ بالعقد ان يدفع عشرة في المائة من الأرباح المتوقعة خلال الفترة ، لاحظ الأرباح المتوقعة ،،

المهم ان العقد الغي بخيره وشره ، ولكن تبقى الطعون والبلاغات المفتوحة من البعض ، ماذا بخصوصها ،،!!؟

تساءل كثيرون كيفية استلام المريخ الدولارات وكيفية معادلتها لحظة تحقيق الأرباح والعقد بالعملة المحلية وكيفية معادلتها بالأجنبية ،،!!؟

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الحالة

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# وضح من خلال التقارير والأخبار وتفاعل عالم الكرة مع كارثة او أزمة وحتى جائحة كورونا انها وحدت العالم وجعلته اكثر تكافلا فيما حدث

اولا هناك اجماع بان روح البشر اهم من لعب الكرة

ثم وقفة كبار نجوم الكرة والرياضيين والأندية وتبرعاتها ودعمها للأسر الفقيرة والمتضررة مما حدث

رونالدو تبرع بفنادقه كمستشفيات ، وميسي دفع مليون يورو ، وكذلك المدرب جوارديولا مليون إسترليني وغيرهم من نجوم وكذلك الاندية ودعمها الكبير بايرن ميونخ وتنازل اللاعبين عن ٢٠ ٪ من المرتبات وكذلك دعم الفرق الصغيرة والمتاثرة ،،

الان هناك ثلاث بطولات عالمية كبرى رحلت للعام القادم وأبرزها اولمبياد طوكيو

وكذلك امم اوربا ، وكوبا اميركا

وهناك بطولات لانزال حائرة لم يتقرر مصيرها بعد ربما يكون ابريل الحالي حاسما بالنسبة لها

ابطال اوربا ، وتصفيات افريقيا ، لامم افريقيا وكاس العالم ، وهناك ابطال اسيا ، وايضاً أطال العرب ،،

هذا بجانب العديد من الدوريات الأوربية المحلية على قرار الممتاز الانجليزي الليقا الاسبانية. الدوري الفرنسي والكالشيو الايطالي والليقا الألماني ،،