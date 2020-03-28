من شدة غسيل اليد الواحد ظهر ليهو (خاتم) فضة !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* بعض المصائب هي مثل (المسكولات) ، أو هي مثل (المنبه) .
* المنبه (بصحيك) ولو أبيت تصحى بكرر ليك (النكزة) .
* منبه عملوا الخواجات يقعد يحنس فيك الليل كلو عشان تصحى وتلحق مواعيدك .
* وفي منبه قالوا لو أبيت تقوم بهبشك في كتفك .
* ده شكلو منبه الآيفون.
* دلع شديد .
* الآن نحن نتعامل مع (الكورونا) باعتبارها منبه .
* الكورونا منبه (رباني) .
* والفرق بين (منبه الله الذي هو كورونا ، ومنبه الخواجات الذي هو تلفون) ، الفرق بينهما إنو منبه الله (شال أرواح) عشان نحن نصحى .
* بينما منبه التلفونات بصحي سيدو بس .
* ربنا ما كان غالبو يخلي السودان (دار الوباء) زي الصين .
* ولا كان غالبو يخلي السعودية مثل إيطاليا .
* ربنا بغلبو يعمل كده ؟
* لا طبعا.
* لكن ربنا في موضوع الكورونا ده كان لطيف معانا .
* ورانا قدرتو في الخواجات .
* ورانا عظمتو في الدول العظمى .
* مهما خافت الدول الإسلامية من الكورونا فإن ما حدث للصين وإيطاليا ما ح يحصل معانا وده (عشم في الله) .
* بإذن الله ما يحصل معانا .
* أي نحن خايفين لكن ربنا رحيم .
* لو الحالات في العالم الإسلامي بلغت (٥٠) ألف حالة موت برضو ده لطف من الله .
* عشان كده يا مولانا ربنا عمل (منبه في الخواجات وقصد يصحينا) .
* كونو العالم الإسلامي كلو يسجد في هذه الأيام .. ده (استسلام) .
* ولا كتر خيرك تسجد .
* كونو العالم الإسلامي يبطل النوم ويقيم الليل صلاة .. ده (استسلام) .
* كونو تغسل يدك بالصابون كل نص ساعة .. دي (نظافة) من الإيمان.
* الواحد فينا من شدة غسيل اليد ظهر ليهو (خاتم) فضة في الأصبع الصغير .
* خاتم عديل كان مدفون في الأصبع.
* لكن بفعل الصابون الخاتم ظهر .
* بذمتك دي هسه ما نعمة ؟
* كونو يظهر ليك خاتم فضة من كثرة الغسيل دي ما نعمة ؟
* كورونا رسالة كبيرة .
* مرض يحصد في الأرواح وما في راجل قادر يوقفو .
* لا طيران أمريكي وقفو ولا صواريخ إسرائيلية ولا قنابل يابانية .
* لحدي الآن ما في راجل قادر على الموضوع ده .
* قادة الدول الكبيرة بقوا زي البنات يبكوا ليل ونهار .
* حظر تجول وإغلاق للاسواق والحياة تكاد تكون واقفة .
* ده الله يا مولانا .
* رسل حاجة صغيرة وقفت العالم بفد رجل .
* وأكيد ربنا عندو علاج للموضوع ده لكن لسه ما سخر لينا زول يكتشف العلاج .
* كلنا متوقعين خلال أيام يتم الإعلان رسميا عن علاج كورونا .
* وعلاج كورونا ح يتوفر حتى في الصيدليات الصغيرة .
* شفت الصيدلية (المكيفها عطلان الجمب بيتكم) بعد أيام ح تلقى فيها علاج الكورونا .
* بإذن الله ربنا ح يسخر زول يكتشف الدواء .
* لكن الرسالة وصلت .
* ربنا وراك إنو هو قاعد .
* مش لو صنعت تلفون أو طلعت القمر أو العلم اطور.
* ربنا بيهزمك بحاجة (العين ما بتشوفها) .
* عشان تقعد في علبك.
* عشان تدنقر راسك وتعرف الله واحد .
* الناس الآن دايرة تتعلق بأي قشة.
* غرقانين .
* مرة يقول ليك في سبيب شعر في المصحف ، ومرة يقول ليك في طفل حديث الولادة قال اشربوا شاي قبل شروق الشمس .
* شاي ؟
* أي قال شاي مسيخ .
* وقبل شروق الشمس .
* طيب الشافع ده ما قال ليكم الشاي ده بنعناع ولا قرنفل؟
* ننتظر شافع تاني يورينا القهوة كيف؟
* والحلبة برضو .
* ده كلو كلام فارغ .
* والله تشرب برميل شاي ما يحلك.
* بطلوا خزعبلات وامسكوا في الله وانتظروا رحمتو وانتظروا الطبيب الذي سيسخره الله لعلاجنا.
* احمي نفسك وأتبع إرشادات الوزارة.
* والله تركز على الشاي تحرق كبدتك وتبقى في اليحلك.
* الخواجات العاملينا فيها أسياد العلم بقوا يطلعوا في أسطح المنزل ويبكوا ويقول (يا الله) .
* بكى عديل .
* شفع ونسوان ورجال يبكوا ويقول يا الله .
* تجي تقول لي شاي قبل شروق الشمس ؟
* نمسك في الله .
* ونساعد بعض ونتكاتف.
* نتوب ونستغفر ونبطل الظلم والاستغلال.
* وثقة في الله سنعبر .
* و..و..
* والله في .
كانت هذه تفاصيل خبر من شدة غسيل اليد الواحد ظهر ليهو (خاتم) فضة !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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