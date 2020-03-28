من شدة غسيل اليد الواحد ظهر ليهو (خاتم) فضة !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* بعض المصائب هي مثل (المسكولات) ، أو هي مثل (المنبه) .

* المنبه (بصحيك) ولو أبيت تصحى بكرر ليك (النكزة) .

* منبه عملوا الخواجات يقعد يحنس فيك الليل كلو عشان تصحى وتلحق مواعيدك .

* وفي منبه قالوا لو أبيت تقوم بهبشك في كتفك .

* ده شكلو منبه الآيفون.

* دلع شديد .

* الآن نحن نتعامل مع (الكورونا) باعتبارها منبه .

* الكورونا منبه (رباني) .

* والفرق بين (منبه الله الذي هو كورونا ، ومنبه الخواجات الذي هو تلفون) ، الفرق بينهما إنو منبه الله (شال أرواح) عشان نحن نصحى .

* بينما منبه التلفونات بصحي سيدو بس .

* ربنا ما كان غالبو يخلي السودان (دار الوباء) زي الصين .

* ولا كان غالبو يخلي السعودية مثل إيطاليا .

* ربنا بغلبو يعمل كده ؟

* لا طبعا.

* لكن ربنا في موضوع الكورونا ده كان لطيف معانا .

* ورانا قدرتو في الخواجات .

* ورانا عظمتو في الدول العظمى .

* مهما خافت الدول الإسلامية من الكورونا فإن ما حدث للصين وإيطاليا ما ح يحصل معانا وده (عشم في الله) .

* بإذن الله ما يحصل معانا .

* أي نحن خايفين لكن ربنا رحيم .

* لو الحالات في العالم الإسلامي بلغت (٥٠) ألف حالة موت برضو ده لطف من الله .

* عشان كده يا مولانا ربنا عمل (منبه في الخواجات وقصد يصحينا) .

* كونو العالم الإسلامي كلو يسجد في هذه الأيام .. ده (استسلام) .

* ولا كتر خيرك تسجد .

* كونو العالم الإسلامي يبطل النوم ويقيم الليل صلاة .. ده (استسلام) .

* كونو تغسل يدك بالصابون كل نص ساعة .. دي (نظافة) من الإيمان.

* الواحد فينا من شدة غسيل اليد ظهر ليهو (خاتم) فضة في الأصبع الصغير .

* خاتم عديل كان مدفون في الأصبع.

* لكن بفعل الصابون الخاتم ظهر .

* بذمتك دي هسه ما نعمة ؟

* كونو يظهر ليك خاتم فضة من كثرة الغسيل دي ما نعمة ؟

* كورونا رسالة كبيرة .

* مرض يحصد في الأرواح وما في راجل قادر يوقفو .

* لا طيران أمريكي وقفو ولا صواريخ إسرائيلية ولا قنابل يابانية .

* لحدي الآن ما في راجل قادر على الموضوع ده .

* قادة الدول الكبيرة بقوا زي البنات يبكوا ليل ونهار .

* حظر تجول وإغلاق للاسواق والحياة تكاد تكون واقفة .

* ده الله يا مولانا .

* رسل حاجة صغيرة وقفت العالم بفد رجل .

* وأكيد ربنا عندو علاج للموضوع ده لكن لسه ما سخر لينا زول يكتشف العلاج .

* كلنا متوقعين خلال أيام يتم الإعلان رسميا عن علاج كورونا .

* وعلاج كورونا ح يتوفر حتى في الصيدليات الصغيرة .

* شفت الصيدلية (المكيفها عطلان الجمب بيتكم) بعد أيام ح تلقى فيها علاج الكورونا .

* بإذن الله ربنا ح يسخر زول يكتشف الدواء .

* لكن الرسالة وصلت .

* ربنا وراك إنو هو قاعد .

* مش لو صنعت تلفون أو طلعت القمر أو العلم اطور.

* ربنا بيهزمك بحاجة (العين ما بتشوفها) .

* عشان تقعد في علبك.

* عشان تدنقر راسك وتعرف الله واحد .

* الناس الآن دايرة تتعلق بأي قشة.

* غرقانين .

* مرة يقول ليك في سبيب شعر في المصحف ، ومرة يقول ليك في طفل حديث الولادة قال اشربوا شاي قبل شروق الشمس .

* شاي ؟

* أي قال شاي مسيخ .

* وقبل شروق الشمس .

* طيب الشافع ده ما قال ليكم الشاي ده بنعناع ولا قرنفل؟

* ننتظر شافع تاني يورينا القهوة كيف؟

* والحلبة برضو .

* ده كلو كلام فارغ .

* والله تشرب برميل شاي ما يحلك.

* بطلوا خزعبلات وامسكوا في الله وانتظروا رحمتو وانتظروا الطبيب الذي سيسخره الله لعلاجنا.

* احمي نفسك وأتبع إرشادات الوزارة.

* والله تركز على الشاي تحرق كبدتك وتبقى في اليحلك.

* الخواجات العاملينا فيها أسياد العلم بقوا يطلعوا في أسطح المنزل ويبكوا ويقول (يا الله) .

* بكى عديل .

* شفع ونسوان ورجال يبكوا ويقول يا الله .

* تجي تقول لي شاي قبل شروق الشمس ؟

* نمسك في الله .

* ونساعد بعض ونتكاتف.

* نتوب ونستغفر ونبطل الظلم والاستغلال.

* وثقة في الله سنعبر .

* و..و..

* والله في .