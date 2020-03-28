الوزير يسخر من إزالة التمكين !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سخر وزير الرياضه المكلف من لجنة ازالة التمكين وذلك بتعينه مفوضيه ولائيه جديده اكثر (كوزنه) من المفوضيه المنحله !!

▪️ المفوضيه الجديده جعلت الكرادنه يقيمون الاحتفالات ابتهاجاً بها ولهم في ذلك الف حق .

▪️قال الكرادنه ان المفوضيه الجديده تم تشكيلها داخل شركة الكاردينال بالمقرن وان الوزير لم يسهم فيها الا بعبء اعلانها !!

▪️شخصياً لا استبعد ذلك الزعم لان الكاردينال لو طُلب منه إختيار مفوضيه لما اختار غير هؤلاء .

▪️المفوضيه الجديده ضمت موظفاً لدي الكاردينال !!

▪️الكاردينال نفسه لو طلبوا منه تشكيل مفوضيه لما تجرأ بإختار احد موظفيه عضواً بالمفوضيه الجديده .

▪️معقول يا وزير تأت بموظف لدي الكاردينال عضواً بالمفوضيه !!

▪️معقول تأت بمن اتهمته المنسق الاعلامي للكاردينال بالارتشاء والتسول وقالت ان جريمة الرشوه ثابته بالكاميرا وتحدته الذهاب للقضاء !!

▪️يُخطي الوزير إن ظن ان جماهير وتنظيمات الهلال يمكن ان تسكت على هذه المهزله ، يُخطي كثيراً إن ظن أن بامكان الكاردينال تشكيل مفوضيه وفق مزاجه ، من موظفيه والمحسوبين عليه .

▪️شعب الهلال اقوى من (تحالف الكاردينال وامانة الرياضه بالمؤتمر الوطني)

▪️صحيح ان الكاردينال لم يعد يخفي تحالفه مع الكيزان بالدرجه التي عين فيها مسئول الرياضه بالمؤتمر الوطني (محمود عبد الكريم) موظفاً لديه وصحيح ان محمود هذا ربما ينسق مع الوزير من واقع زملاتهما في امانة الرياضه لكن كل ذلك لا يهزم جماهير الهلال .

▪️اقطاب واعلام وروابط الهلال قادره على كنس تحالف كردنه مع الفلول .

▪️المفوضيه الكارديناليه الكيزانيه لن تستطيع الاشراف على انتخابات الهلال بل ولن تستطيع دخول النادي .

▪️ثــوار الهلال الذين اعتصموا بالنادي يستطيعوا الاعتصام بالاستاد لمنع اية محاوله لتنصيب الكاردينال عبر مفوضيته الجديده .

▪️من حق الكرادنه الاحتفاء بالمفوضيه الجديده لكن الي حين ، فالمفوضيه الكيزانيهز ستكون الاقصر عمراً في تاريخ المفوضيات .

تصريحات كوارتي بشأن (التش) حركت الساكن ونافست الكرونا في كثافة التداول .

▪️بعد تاكيدات الكوراتي فإن مصير التش بات بين خيارين ، اما بقاؤه بالمريخ بمقابل خرافي او التحول للهلال عبر صفقة الكوارتي وهذا هو الارجح .

▪️سوداكال شحيح في المال تماماً مثل الكاردينال لذلك فلن يدخل في اي تحدي خاسر مع الكوارتي .

▪️سقف سوداكال معروف ، لا يتجاوز حدود طبنجه وكومر فضلاً على إن دفع اي مبالغ اضافيه للتش يعني رفع القيمه لبقيه اللاعبين وتلك معادله صعبه على سوداكال الذي يدفع لوحده .

▪️بالحسابات ونظرية الاحتمالات نقولها بالفم المليان ، التش في طريقه لعبور زلط العرضه من الجنوب للشمال .

▪️في علم التاريخ معلوم ان الاتجاه نحو الشمال يعني الاتجاه نحو الحضاره .

▪️رؤووف والتش ، وسطنا يهز .

مغربي التبلدي زعم انه يرفض تدريب الهلال !!

▪️هيدان المطرود من السوكرتا والخرطوم الوطني يزعم انه يرفض تدريب الهلال !!

▪️هيدان المرفوض من الامل والاكسبريس يزعم إنه يرفض تدريب الاكبر في وهو الذي كان مساعداً لعبد المجيد جعفر بالمريخ بل كان مساعداً للمساعد (الضو)

▪️على هيدان تحسس شهاداته قبل الحلم بتدريب النادي الاكبر في السودان .

▪️هيدان لا يملك الدرجه (A) التي يشترطها الاتحاد السوداني للتدريب في الممتاز لذا يبدو غير مؤهل لتدريب الهلال ولو في موقع مساعد المدرب العام .

▪️بسبب عدم تأهيل هيدان لم يتعاقد مع هلال التبلدي الي الان (شغال بالمشاهره)

▪️هيدان المحظوظ وجد فريق اعده الخبير شرف فحصد جهد الرجل ، ساعده في ذلك ان مبارياته الاولى بالممتاز كانت امام الرباعي المتذيل .

▪️نقول لهيدان ، الغريق قدام .

???????? كلام سياسه .

▪️السب والشتم الذي وجهه اهل السودان للفريق صلاح عبد الخالق لم يوجه حتى للمخلوع وما كُتب عن سيرته الذاتيه جعلت الكل يسأل كيف بات من قيادات جيش السودان !! .

▪️بصراحه الفريق استخدم مفردات لا تليق بملازم ناهيك عن فريق معاش .

▪️كيف يقول (كان يعتصمو في الدايات) !! ولماذا يحتقر الامومه ويسخر من الدايات !!

▪️عموماً مفردات الفريق اكدت نوعيه الضباط الذين تولوا القيادة ابان عهد المخلوع .

▪(لغة الدايات) هذه جديده على المفرده العسكريه ويا حليل ناس ابوكدوك و الكدرو .