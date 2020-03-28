عملية طعن تعرض لها شاب لهذا السبب بالشارع العام…

الخليج 365:
تعرض شاب في العقد الثاني من عمره إلى طعنة بسكين على بطنه على يد آخر بسبب صف الغاز وذلك بمنطقة أمبدة 27 غرب أم درمان. وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن نقاشاً دار بين المجني عليه والمتهم بسبب صف الغاز الذي تحضره إحدى الشركات للمواطنين عبر التوزيع في الميادين وتطور النقاش بينهما إلى أن طعن المتهم المجني عليه بسكين على بطنه. وبحسب صحيفة الدار، تم إخطار الشرطة التي حضرت إلى مكان الحادث وإسعاف المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم فتح بلاغ بالحادثة تحت المادة 139 جنائي، وباشرت الشرطة تحرياتها وألقت القبض على المتهم وأخضعته للتحريات بموجب المادة 139 جنائي، وما زالت التحريات مستمرة.
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