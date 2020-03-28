شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل فيديو لدومينيك كامينغز، كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو يجري مسرعا من مقر رئاسة الحكومة، عقب إعلان إصابة جونسون بكورونا.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن كامينغز شوهد وهو يهرب من داونينغ ستريت مقر الإقامة الرسمية لرئيس وزراء بريطانيا أمس الجمعة.

الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من إعلان الإصابة، فيما لم يتسنى التأكد من جهة مستقلة، مما إذا كان الفيديو موثوقا. وكالات المادة السابقة الاتحاد الأوروبي: 3 خيارات بديلة لاستئناف الدوريات بعد أزمة “ الاتحاد الأوروبي: 3 خيارات بديلة لاستئناف الدوريات بعد أزمة “ كورونا المقالة القادمة عملية طعن تعرض لها شاب لهذا السبب بالشارع العام…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الحكومة البريطانية يهرب من مقر الحكومة فور إعلان إصابة جونسون بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.