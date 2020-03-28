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طهران تتهم البحرين برفض استقبال مواطنيها العالقين في إيران

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهمت طهران، اليوم السبت، البحرين برفض استقبال مواطنيها العالقين في إيران وسلطنة عمان.
وقال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، إن المئات من رعايا البحرين عالقون في مدينة مشهد الإيرانية المقدسة ينتظرون العودة إلى بلادهم، ونحو ثمانين آخرين عالقون في سلطنة عمان، بينما سلطات البحرين غير مستعدة لاستقبال مواطنيها.
​ونشر عبد اللهيان، تغريدة على تويتر قال فيها، “المئات من رعايا البحرين في مشهد المقدسة ينتظرون العودة (إلى بلادهم) ونحو ثمانين آخرين عالقون حاليا في سلطنة عمان. سلطات البحرين غير مستعدة لاستقبال مواطنيها”.
وتابع “آل خليفة يعملون على إضاعة الوقت وينتهجون سياسة غير مسؤولة تماما حيال شعبهم. الطيران الإيراني مستعد فورا لنقل هؤلاء الضيوف إلى المنامة مع مراعاة المعايير الصحية”.

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