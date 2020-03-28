الصحة المصرية تعلن موعد وصول فيروس “كورونا” إلى ذروته في البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أمس الجمعه، عن موعد بدء ذروة وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة mbc مصر، إنه “بحسب المعلومات المتوفرة عن الدول التي سبقتنا في انتشار الفيروس، فإن الذروة عادة ما تبدأ خلال الأسبوع السادس أو السابع، من انتشاره”.

وأضافت أن “ذروة انتشار الفيروس لم تبدأ في مصر حتى الآن، على الرغم من أن غدا هو بداية الأسبوع السابع، وذلك نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في وقت مبكر، موضحة أن “الدولة اتخذت هذه الإجراءات منذ يناير الماضي، بالإضافة إلى أنه تم التقصي بشكل دقيق عن كل المخالطين للحالات المصابة، مما قلل انتشار المرض بشكل كبير”.

وأعلنت مصر، أمس الجمعه، تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 وفيات، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 536.

وقال بيان لوزارة الصحة المصرية: “ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 147 حالة”.

وكشف خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريا و3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.