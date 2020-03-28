حكومة الوفاق الليبية تصف هجوم أبو قرين بـ”العدوان الغاشم” على كل البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في بيان، اليوم السبت، الهجوم على منطقة أبو قرين من قبل الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ووصفه بـ”العدوان الغاشم على كل ليبيا”.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في بيان، اليوم السبت، إن “الهجوم على منطقة أبو قرين كان توسيعا لدائرة العدوان الغاشم ليشمل كل ليبيا”.

وأضاف البيان أن “قوات حكومة الوفاق ستكون بالمرصاد لقوات الجيش الليبي وبكل الإمكانيات”.

وحيا البيان من وصفهم بشهداء الوطن أثناء تصديهم للعدوان على منطقة أبو قرين، مؤكدا “إصرار قوات الوفاق على الدفاع عن النفس، متعهدا بهزيمة المعتدين”، بحسب البيان.

وأفاد مصدر عسكري، أمس الجمعة، بأن سلاح الجو الليبي شن غارات على مواقع لقوات حكومة الوفاق في منطقة أبو قرين ووادي زمزم.

وشنت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، غارات جوية استهدف مواقع لقوات حكومة الوفاق في عدة مناطق غربي البلاد.

وقال المصدر العسكري الليبي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة “سبوتنيك” إن “سلاح الجو الليبي نفذ ثلاثة غارات جوية على مواقع للحشد الميليشياوي (قوات حكومة الوفاق) في منطقة أبوقرين ووادي زمزم قبل قليل”، مؤكداً على أن “مسلحي حكومة الوفاق يحشدون لهجوم في منطقة الهيشة وزمزم على مواقع للجيش الليبي”.

وأوضح أنه “بعد المراقبة والمتابعة تم رصد مجموعة كبيرة من العربات المسلحة خارجة من مدينة مصراته في اتجاه الهيشة ووادي زمزم للهجوم على قوات الجيش الليبي”.

وينذر تصعيد القتال بكارثة للمنظومة الصحية المتضررة بالفعل في ليبيا، خلال التعامل مع فيروس كورونا، بعدما أكدت السلطات رصد أول حالة إصابة بالمرض يوم الثلاثاء الماضي.