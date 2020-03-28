إيجاد علاج جديد لفيروس “كورونا” في روسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الخدمة الصحفية للوكالة الطبية الحيوية الروسية أنها قدمت نظاما علاجيا لفيروس كورونا على أساس الميفلوكين المضاد للملاريا.

وجاء في بيان للوكالة “قامت الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي مع الأخذ بالاعتبار الخبرة الصينية والفرنسية، بوضع نظام علاجي لعدوى الفيروس التاجي على أساس عقار الميفلوكين المضاد للملاريا”.

واقترحت الوكالة على وزارة الصحة الروسية إدراج النظام العلاجي ضمن خطة مكافحة فيروس كورونا.

وقالت، فيرونيكا سكفورتسوفا، وهي مديرة الوكالة “إن الدواء ذو ​​الانتقائية العالية يمنع التأثير الخلوي للفيروس التاجي ويمنع تكاثره، كما يمنع التأثير المثبط المناعي للميفلوكين تنشيط الاستجابة الالتهابية التي يسببها الفيروس”.

وتابعت “إضافة المضادات الحيوية الماكروليدية والبنسلين الاصطناعي لا يمنع فقط تكوين متلازمة بكتيرية فيروسية ثانوية، ولكنه يسمح أيضًا بزيادة تركيز العوامل المضادة للفيروسات في بلازما الدم والرئتين”.

وأضافت “وهذا سيوفر العلاج الفعال للمرضى الذين يعانون من الفيروسات التاجية بمراحلها المختلفة”.

وقالت الخدمة الصحفية للوكالة إنه على أساس الميفلوكين، يتم أيضًا تطوير مخطط فعال وآمن للوقاية من الفيروسات التاجية.

وأعلنت غرفة مكافحة انتشار عدوى فيروس “كورنا” المستجد في روسيا، اليوم السبت، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 228 حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 منطقة في روسيا، ليبلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد 1264 حالة في 62 منطقة.

كما جرى الإعلان عن تعافي 4 أشخاص مصابين بـ (كوفيد-19) وخروجهم من المستشفيات خلال الـ24 الأخيرة، وفي المجموع تعافى 49 شخصا تماما.

وبلغ مجموع، حالات الإصابة بفيروس “كورونا”، التي سجلت في روسيا حتى الآن، 1،264 حالة في 62 إقليماً.