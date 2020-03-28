لجنة للتحقيق فى حادث الاعتداء على قاضي الفاو

شكًل اللواء ركن، نصر الدين عبد القيوم والي القضارف بحسب اليوم التالى لجنة لتقصي الحقائق في ملابسات حادث الاعتداء على القاضي المقيم بمحكمة الفاو مولانا حمدان أحمد موسى من قبل بعض منسوبي القوات المسلحة العاملة في تنظيم صفوف صرف الوقود بطلمبة بنتا بسوق الفاو.

Advertisements

ويترأس اللجنة المستشار مولانا جمعة عباس مستشار حكومة الولاية، والعقيد استخبارات عبادي الطاهر الزين مقرراً، وعضوية آخرين، وصرح رئيس اللجنة أن مهام اللجنة التقصي ورفع تقرير لوالي الولاية حول الحادث.

وكان العميد ركن عامر محمد الحسن، المتحدث الرسمي باسم الجيش، قال في بيان: “ما حدث من بعض الضباط والجنود تجاه أحد القضاة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بفتح دعوى قضائية في النيابة ويجري التحقيق فيه”، وأضاف: “لا كبير على القانون، وكل من تثبت إدانته سيجد العقاب اللازم”. وأشار الحسن إلى أن القوات المسلحة تؤمن باستقلال القضاء، وستظل سندًا أساسياً له لتحقيق وتنفيذها العدالة، وتعمل قيادتها على ذلك، وتابع: “ندعو جميع منسوبي القوات المسلحة تأكيدًا على معاني قدسية القضاء تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون وترسيخ روح العدالة”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )