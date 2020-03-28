الصحة: جملة الإصابات بـ”كورونا” حتى أمس خمس حالات

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أكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية أن جملة الإصابات بكورونا حتى يوم أمس بلغت خمس حالات بينها حالة وفاة واحدة .

وكشفت التقارير بحسب سونا أن مجمل حالات الاشتباه بمراكز العزل بالسودان بلغت ٨٥ حالة اشتباه، فيما نوهت إلى أن عدد القادمين من الدول الموبوءة عبر مطار الخرطوم منذ يوم ٢٥يناير بلغ ٢١١٥ شخصا وتمت متابعة ١٤٢٠شخصا منهم بنسبة 67.1%.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)