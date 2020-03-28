وزير الثروة الحيوانية : وصول صادر الماشية للسعودية الاثنين

أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي وصول الشحنة الأولى لصادر المواشي إلى محجر سواكن والمتوقع وصولها للمملكة العربية السعودية بعد غد الاثنين.

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وقال وزير الثروة الحيوانية دكتور علم الدين أبشر لـ(سونا) إن هذه الشحنة تبلغ 5 آلاف رأس من الضأن، مؤكداً أن حركة الصادر تتواصل إلى السعودية، ولا توجد أي عقبات أو مشاكل في انسياب الصادر.

من جهته، أكد المصدّر خالد وافي أن ثلاثة من شحنات صادر الماشية وصلت لمحجر سواكن والبقية في طريقها للوصول، معرباً عن فرحته لاستئناف الصادر بعد توقف دام خمسة أشهر و14 يوماً.

وكان الوزير قد دشن في الأول من مارس تطعيم صادر الماشية بمحجر أمدرمان بمدة حجر أو تطعيم بلغت 30 يوماً وفقاً للاشتراطات والإجراءات الصحية مابين السودان والمملكة. ومما يذكر أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر سوق للماشية السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)