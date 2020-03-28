تدشين مبادرة “أقعد فى بيتك مصاريفك تجيك”

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دشنت مبادرة (أقعد فى بيتك مصاريفك تجيك فى البيت) عملها اليوم بالتعاون مع لجان مقاومة السوق العربي من خلال تقديم الدعم المباشر للشرائح المستهدفة في ميدان جاكسون من أجل عدم الخروج من المنزل دعماً للاجراءات الاحترازية لمنع انتشار جائحة كورونا للشرائح المستهدفة من بائعات الشاي والفقراء.

وقال الأستاذ بخيت علي بخيت عضو لجنة مقاومة السوق العربي بحسب سونا إن المبادرة تمت بالتنسيق مع البروفيسور عصام خلف الله وأن المبادرة استهدفت الأسر الضعيفة وبائعات الشاي فى السوق العربي لعدد خمسة وعشرين شخصاً وقامت بتقديم الدعم المباشر لهم.

وأمتدح بخيت جهود البروفيسور عصام خلف الله لاهتمامه بالأسر الضعيفة فى السودان وعبر عن شكره وتقديره لأجهزة الإعلام التى قامت وما زالت تقوم بالتوعية للمواطنين دعماً للاجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا.